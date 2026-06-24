Una sezione del disegno di legge sull'edilizia abitativa che vieta alla Federal Reserve di creare una CBDC. Fonte: Commissione bancaria del Senato
Nel frattempo, altre nazioni stanno portando avanti con determinazione i propri piani per una CBDC.
Reuters ha riportato il 16 giugno che la Cina ha coinvolto 26 istituzioni finanziarie nella propria piattaforma di pagamenti transfrontalieri in yuan digitale (e-CNY).
Tre paesi hanno lanciato ufficialmente una CBDC, mentre 41 sono in fase pilota, 33 sono in fase di sviluppo e 40 stanno ancora conducendo ricerche, secondo quanto riportato dal think tank Atlantic Council.
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