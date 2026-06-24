Il Senato ha approvato con 85 voti a favore e 5 contrari un importante disegno di legge sull'accessibilità degli alloggi che prevede il divieto per la Federal Reserve di emettere una valuta digitale della banca centrale fino al 2030.

Il Senato degli Stati Uniti ha approvato una legge in materia di edilizia abitativa che prevede il divieto per la Federal Reserve di creare o lavorare a una valuta digitale della banca centrale (CBDC) fino al 2030; si prevede che la legge venga rapidamente esaminata e approvata dalla Camera dei Rappresentanti.

Lunedì il Senato ha votato con 85 voti a favore e 5 contrari l’approvazione del «21st Century Road to Housing Act», che mira ad aumentare l’offerta di alloggi dopo che un gruppo bipartisan di leader della Camera e del Senato ha raggiunto un accordo la scorsa settimana per portare avanti la legge.

Il disegno di legge prevede il divieto relativo alle CBDC sin da quando il Senato ne ha approvato una prima versione a marzo, in cui si stabilisce che la Fed non possa, direttamente o indirettamente, «emettere o creare una valuta digitale della banca centrale o qualsiasi asset digitale sostanzialmente simile a una valuta digitale della banca centrale».

I sostenitori delle criptovalute criticano da tempo le CBDC, che considerano un tentativo da parte dei governi di porre la moneta digitale sotto il controllo della banca centrale, e il disegno di legge è destinato a rappresentare una vittoria per i repubblicani che da anni tentano di vietare le CBDC.

Il disegno di legge sarà ora inviato alla Camera per la votazione, dove dovrebbe essere approvato rapidamente grazie all’accordo raggiunto dai leader della Camera la scorsa settimana, prima di essere poi inviato al presidente per la firma e la conversione in legge.

La clausola sulle CBDC contenuta nel disegno di legge è stata inserita nel pacchetto sugli alloggi come incentivo politico per assicurarsi il sostegno dei repubblicani della Camera e dell’amministrazione, al fine di accelerarne l’approvazione.

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Il divieto prevede un'eccezione per le stablecoin, ovvero qualsiasi “valuta denominata in dollari che sia aperta, senza autorizzazione e privata”, e stabilisce che, anche dopo la revoca del divieto sulle CBDC nel 2030, la Fed non potrà intervenire in merito a una CBDC senza l'esplicita autorizzazione del Congresso.

Una sezione del disegno di legge sull'edilizia abitativa che vieta alla Federal Reserve di creare una CBDC. Fonte: Commissione bancaria del Senato

Nel frattempo, altre nazioni stanno portando avanti con determinazione i propri piani per una CBDC.

Reuters ha riportato il 16 giugno che la Cina ha coinvolto 26 istituzioni finanziarie nella propria piattaforma di pagamenti transfrontalieri in yuan digitale (e-CNY).

Tre paesi hanno lanciato ufficialmente una CBDC, mentre 41 sono in fase pilota, 33 sono in fase di sviluppo e 40 stanno ancora conducendo ricerche, secondo quanto riportato dal think tank Atlantic Council.