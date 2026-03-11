I procuratori sudcoreani hanno venduto 320,8 Bitcoin recuperati dopo un incidente di phishing che aveva temporaneamente sottratto la criptovaluta alla custodia del governo.

L’Ufficio dei procuratori distrettuali di Gwangju ha dichiarato di aver venduto 320,8 Bitcoin (BTC) a prezzi di mercato e di aver trasferito 31,59 miliardi di won sudcoreani (circa 21,5 milioni di dollari) al tesoro nazionale, secondo quanto riportato martedì da The Chosun Ilbo.

Secondo quanto riferito, le autorità hanno venduto i Bitcoin in piccoli lotti nell’arco di 11 giorni, tra il 24 febbraio e il 6 marzo, per evitare di perturbare il mercato.

I Bitcoin sarebbero stati originariamente sequestrati a un sospettato accusato di gestire un sito di gioco d’azzardo illegale, che avrebbe gestito circa 390 miliardi di won (285 milioni di dollari) in scommesse tra il 2018 e il 2021.

I Bitcoin persi nell'attacco di phishing sono stati restituiti all'inizio di quest'anno

Secondo quanto riferito, i procuratori hanno scoperto che la criptovaluta era stata persa durante un passaggio di custodia nell’agosto 2025, quando i gestori degli asset sono stati ingannati da un sito di phishing. I fondi sono stati successivamente rintracciati in un wallet controllato da un hacker.

Procura generale di Gwangju. Fonte: Chosun Ilbo

Il 17 febbraio i Bitcoin sono stati restituiti a un wallet controllato dal governo dopo che le autorità hanno chiesto agli exchange nazionali ed esteri di congelare l'indirizzo, rendendo difficile la liquidazione dei fondi.

Il 19 febbraio, l'ufficio del procuratore distrettuale di Gwangju ha dichiarato che l'hacker ha inaspettatamente restituito 320,88 Bitcoin, successivamente trasferiti a un wallet sicuro controllato dalle autorità.

I tribunali sudcoreani riconsiderano le perdite in crypto nei casi di ristrutturazione del debito

In altre notizie relative alle criptovalute in Corea del Sud, secondo quanto riferito, i tribunali stanno riconsiderando il modo in cui vengono gestiti i debiti legati alle crypto nei procedimenti di riabilitazione personale.

Secondo un articolo pubblicato domenica dal quotidiano locale EToday, i tribunali per la riabilitazione di recente istituzione a Daejeon, Daegu e Gwangju stanno preparando linee guida che generalmente escluderebbero le perdite sugli investimenti in azioni e criptovalute dal calcolo del valore di liquidazione.

Questo cambiamento tratterebbe le perdite sugli investimenti in criptovalute più come normali perdite patrimoniali che come debiti speculativi, riducendo potenzialmente gli obblighi di rimborso per gli individui sottoposti a ristrutturazione del debito supervisionata dal tribunale, secondo quanto riportato da EToday.