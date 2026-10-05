Fonte: PeckShieldAlert
La crescente popolarità dei vault crypto non è stata priva di rischi. Ad agosto, il protocollo di lending Term Finance ha perso una somma stimata di 8,5 milioni di dollari dopo che un aggressore ha sfruttato il controllo della governance dei suoi Meta Vault.
Per il momento, negli Stati Uniti i vault crypto restano in una zona grigia dal punto di vista normativo. A luglio, la commissaria della SEC Hester Peirce ha dichiarato che alcuni vault e prodotti di lending on-chain potrebbero rientrare nelle leggi federali sui titoli, a seconda di come sono strutturati e gestiti.
Peirce ha dichiarato che i vault che prevedono decisioni discrezionali sull’allocazione degli asset, sulle strategie di rendimento, sui termini del lending o sulle soglie di liquidazione potrebbero far scattare requisiti relativi ai titoli, alle società d’investimento o ai consulenti finanziari.
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