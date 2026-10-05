S&P Global Ratings ha lanciato un framework di valutazione del rischio per i vault di prestito di asset digitali, mentre i prodotti d’investimento on-chain guadagnano terreno.

Secondo l’ annuncio di lunedì, il framework valuta i vault in sei aree: rischio relativo alla qualità creditizia del portafoglio, rischio di disallineamento della liquidità, rischio legato al curator, rischio blockchain, rischio del protocollo e rischio relativo alla sicurezza e alla governance del vault.

S&P ha dichiarato che le valutazioni esamineranno il rischio di perdite per gli investitori nei vault di lending, ma non costituiranno rating del credito né valuteranno i rendimenti. Inoltre, secondo Lisa Schroeer, analista di S&P Global Ratings, il framework non è stato progettato per individuare una delle sei categorie come più rischiosa delle altre.

“Una debolezza rilevante in qualsiasi fattore può limitare la VRA complessiva”, ha dichiarato Schroeer a Cointelegraph. “Un punteggio elevato in un fattore non compensa una debolezza rilevante in un altro.” Ha affermato che l’approccio riflette un settore in cui “vi sono molti punti di rischio o di fallimento che possono cedere”.

I vault di lending di asset digitali raccolgono i depositi degli investitori e li impiegano attraverso strategie predefinite gestite da smart contract o curator umani. I depositanti ricevono token che rappresentano la loro quota degli asset e dei rendimenti del vault.

Secondo S&P, a settembre i depositi nei vault di lending di asset digitali hanno raggiunto circa 10 miliardi di dollari, rispetto a 1,5 miliardi di dollari due anni prima. S&P ha dichiarato di voler pubblicare le sue prime Vault Risk Assessments in annunci futuri, senza però indicare quali vault saranno valutati per primi.

Spiegando il potenziale ruolo del framework per gli investitori, Schroeer ha dichiarato: “La valutazione mira a fornire maggiore trasparenza sui rischi, affinché qualsiasi entità possa prendere decisioni più informate quando decide come allocare capitale ai vault DeFi.”

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I vault crypto crescono mentre i rischi attirano l’attenzione

I vault crypto si sono ampliati nell’ultimo anno, mentre exchange, wallet e piattaforme DeFi hanno lanciato prodotti che raggruppano strategie di lending e altre strategie generatrici di rendimento per gli utenti.

A febbraio, Wallet in Telegram ha introdotto vault self-custodial per BTC, ETH e USDT utilizzando infrastrutture di Morpho, TAC e Re7. A maggio, Kraken ha seguito con un vault di rendimento su Bitcoin alimentato da Veda e curato da Sentora, attirando 30 milioni di dollari da 4.000 wallet nelle prime 10 ore.

Da allora il modello si è esteso ai titoli tokenizzati. A settembre, Kraken ha lanciato vault di rendimento per versioni tokenizzate di Nvidia, dell’SPDR S&P 500 e degli ETF Invesco QQQ, con Sentora incaricata di gestire strategie che prestano gli asset attraverso i mercati DeFi.

Fonte: PeckShieldAlert

La crescente popolarità dei vault crypto non è stata priva di rischi. Ad agosto, il protocollo di lending Term Finance ha perso una somma stimata di 8,5 milioni di dollari dopo che un aggressore ha sfruttato il controllo della governance dei suoi Meta Vault.

Per il momento, negli Stati Uniti i vault crypto restano in una zona grigia dal punto di vista normativo. A luglio, la commissaria della SEC Hester Peirce ha dichiarato che alcuni vault e prodotti di lending on-chain potrebbero rientrare nelle leggi federali sui titoli, a seconda di come sono strutturati e gestiti.

Peirce ha dichiarato che i vault che prevedono decisioni discrezionali sull’allocazione degli asset, sulle strategie di rendimento, sui termini del lending o sulle soglie di liquidazione potrebbero far scattare requisiti relativi ai titoli, alle società d’investimento o ai consulenti finanziari.

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