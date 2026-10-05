OKX e la società madre del NYSE presenteranno una piattaforma per azioni statunitensi tokenizzate
La piattaforma di trading azionario mira a offrire azioni tokenizzate di oltre 60 società quotate negli Stati Uniti nell’ambito dell’esenzione per l’innovazione introdotta di recente dalla SEC.
Una joint venture di OKX ha presentato alla Securities and Exchange Commission statunitense una richiesta per il lancio di una piattaforma di trading di azioni tokenizzate.
OKXICE LLC, una joint venture tra l’operatore dell’exchange di criptovalute OKX e Intercontinental Exchange Inc., società madre della Borsa di New York, ha informato la SEC della propria intenzione di lanciare una sede di negoziazione di titoli tokenizzati (TSV) nell’ambito della nuova esenzione per l’innovazione della SEC.
La piattaforma includerà oltre 60 società quotate nelle borse statunitensi, ha dichiarato Andrew Cuomo, co-presidente di OKXICE.
«Questo è un passo storico verso una Wall Street veramente globale, operativa 24/7 — e verso il mantenimento del futuro della finanza digitale qui negli Stati Uniti», ha aggiunto.
OKX e Intercontinental Exchange hanno costituito a giugno una joint venture paritetica 50-50 per costruire infrastrutture destinate a prodotti finanziari tokenizzati.
A settembre, la SEC ha emesso un’esenzione temporanea che consente la negoziazione limitata di azioni statunitensi tokenizzate su determinate sedi on-chain.
Nell’ambito dell’esenzione per l’innovazione, le TSV possono offrire la negoziazione autorizzata di azioni tokenizzate del National Market System (NMS) tramite market maker automatizzati e pool di liquidità.
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