L’aumento trimestrale ha segnato un forte rallentamento dell’accumulo netto rispetto al secondo trimestre, quando le partecipazioni in Bitcoin di Strategy erano aumentate di quasi l’11%, passando da 762.099 BTC a 846.000 BTC.
L’aumento netto di 1.666 BTC nel terzo trimestre valeva circa 143 milioni di dollari al momento della pubblicazione. Per contro, durante il trimestre Strategy ha speso circa 1,38 miliardi di dollari per riacquistare STRC.
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Strategy ha inoltre riportato un guadagno preliminare di 20,91 miliardi di dollari sui suoi asset digitali nel trimestre, che riflette in gran parte un aumento del fair value delle sue partecipazioni esistenti in Bitcoin.
Le azioni MSTR di Strategy erano in rialzo del 2,9% nelle contrattazioni pre-market di lunedì, a 164,60 dollari, mentre STRC veniva scambiato vicino al suo valore dichiarato di 100 dollari, a 99,45 dollari, secondo Yahoo Finance. Al momento della pubblicazione, Bitcoin veniva scambiato intorno agli 86.063 dollari, secondo CoinGecko.
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