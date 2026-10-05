La scorsa settimana Strategy ha acquistato 334 Bitcoin per 28,7 milioni di dollari, spendendo 176,3 milioni di dollari per riacquistare circa 1,77 milioni di azioni STRC.

La Strategy di Michael Saylor ha speso la scorsa settimana più di sei volte il suo budget settimanale per l’acquisto di Bitcoin nel riacquisto di una delle sue azioni privilegiate.

Strategy ha acquistato 334 Bitcoin (BTC) per 28,7 milioni di dollari tra lunedì e domenica, portando le sue partecipazioni esattamente a 848.000 BTC, secondo un documento 8-K depositato lunedì presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti.

Nello stesso periodo, Strategy ha riacquistato circa 1,77 milioni di azioni privilegiate STRC per 176,3 milioni di dollari.

L’allocazione di capitale arriva mentre Strategy ha dichiarato che cercherà l’approvazione degli azionisti per rivedere i pagamenti dei dividendi sull’intera gamma di azioni privilegiate, evidenziando il ruolo crescente dei suoi titoli privilegiati nel finanziamento e nella gestione della sua strategia di tesoreria in Bitcoin.

Strategy spinge le azioni privilegiate verso pagamenti giornalieri

Strategy ha depositato lunedì una procura separata per chiedere l’approvazione del pagamento di dividendi regolari su STRC, STRF, STRK e STRD ogni giorno lavorativo, sostituendo il calendario bisettimanale di STRC e i pagamenti trimestrali sulle altre tre azioni privilegiate.

La società ha dichiarato che la proposta non modificherebbe i tassi dei dividendi né i suoi obblighi complessivi di pagamento, ma potrebbe ridurre i ritardi nel reinvestimento e migliorare la liquidità e la stabilità dei prezzi.

Gli azionisti voteranno sulla proposta durante un’assemblea speciale il 28 ottobre. Se approvato, il calendario giornaliero di STRC inizierebbe a novembre, mentre STRF, STRK e STRD lo seguirebbero a gennaio.

Le partecipazioni in Bitcoin sono cresciute appena dello 0,2% nel terzo trimestre a causa delle vendite

Le partecipazioni in Bitcoin di Strategy sono aumentate appena dello 0,2% durante il terzo trimestre, poiché le vendite hanno compensato la maggior parte degli acquisti effettuati nel periodo.

La società ha acquisito 7.218 Bitcoin durante il trimestre, vendendo al contempo 5.553 BTC, e alla fine di settembre deteneva 847.666 BTC, in aumento rispetto agli 846.000 BTC detenuti alla fine di giugno.

Source: SEC

L’aumento trimestrale ha segnato un forte rallentamento dell’accumulo netto rispetto al secondo trimestre, quando le partecipazioni in Bitcoin di Strategy erano aumentate di quasi l’11%, passando da 762.099 BTC a 846.000 BTC.

L’aumento netto di 1.666 BTC nel terzo trimestre valeva circa 143 milioni di dollari al momento della pubblicazione. Per contro, durante il trimestre Strategy ha speso circa 1,38 miliardi di dollari per riacquistare STRC.

Correlato: Le tesorerie in Bitcoin potrebbero avere difficoltà a eguagliare Strategy, afferma Ammous

Strategy ha inoltre riportato un guadagno preliminare di 20,91 miliardi di dollari sui suoi asset digitali nel trimestre, che riflette in gran parte un aumento del fair value delle sue partecipazioni esistenti in Bitcoin.

Le azioni MSTR di Strategy erano in rialzo del 2,9% nelle contrattazioni pre-market di lunedì, a 164,60 dollari, mentre STRC veniva scambiato vicino al suo valore dichiarato di 100 dollari, a 99,45 dollari, secondo Yahoo Finance. Al momento della pubblicazione, Bitcoin veniva scambiato intorno agli 86.063 dollari, secondo CoinGecko.

Rivista: L’ex capo della SEC nominato zar dell’IA, Bitcoin potrebbe raggiungere i 600.000 dollari in questo ciclo: Hodler’s Digest