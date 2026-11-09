La scorsa settimana Strategy ha acquistato 1.036 Bitcoin per 81,9 milioni di dollari, portando le sue partecipazioni a 850.364 BTC.

La società ha pagato in media 79.012 dollari per BTC la scorsa settimana, secondo il deposito presentato lunedì alla Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti.

Strategy ha dichiarato di aver pagato complessivamente 64,16 miliardi di dollari per le sue partecipazioni in Bitcoin, a un prezzo medio di 75.456 dollari per moneta. Le sue partecipazioni rappresentano ora circa il 4,05% dell’offerta massima di Bitcoin, pari a 21 milioni di unità.

Dall’inizio di ottobre, Strategy ha speso circa 1,06 miliardi di dollari per riacquistare le sue azioni privilegiate STRC, quasi cinque volte i 219,7 milioni di dollari spesi in Bitcoin nello stesso periodo.

Strategy spende 188,3 milioni di dollari per i riacquisti di STRC

La scorsa settimana Strategy ha raccolto 283,8 milioni di dollari di proventi netti vendendo circa 2,05 milioni di azioni ordinarie (MSTR) attraverso il suo programma di offerta al mercato.

Strategy ha utilizzato 188,3 milioni di dollari di quei proventi per riacquistare circa 1,89 milioni di azioni STRC, dopo i 208,2 milioni di dollari di riacquisti della settimana precedente. Ha speso 81,9 milioni di dollari in Bitcoin e destinato altri 13,6 milioni di dollari al suo saldo di liquidità in dollari statunitensi.

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La riserva separata di dollari statunitensi di Strategy è scesa da 4,79 a 4,77 miliardi di dollari dopo che la società ha prelevato 21,1 milioni di dollari per pagare i dividendi sulle sue azioni privilegiate.

Il saldo di liquidità in dollari statunitensi è aumentato di circa il 10%, passando da 132,7 a 146,2 milioni di dollari.

L’ultimo acquisto di Bitcoin segue l’acquisizione da parte di Strategy di 811 BTC per 65,5 milioni di dollari nella settimana precedente.

Le azioni ordinarie di Strategy sono scese del 3% a 125 dollari nelle contrattazioni pre-market di lunedì, mentre le sue azioni privilegiate STRC hanno registrato un lieve calo dello 0,06% a 99,7 dollari, secondo Yahoo Finance.

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