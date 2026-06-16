Strategy, la società di Michael Saylor, il più grande detentore pubblico di Bitcoin al mondo, ha aumentato le proprie riserve di criptovaluta la scorsa settimana, mentre il BTC continuava a essere scambiato al di sotto del costo medio di acquisto della società, pari a circa 75.700 dollari.

Strategy ha acquistato 1.587 Bitcoin (BTC) per 100 milioni di dollari tra l'8 giugno e domenica, secondo quanto riportato nel documento 8-K depositato lunedì presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti.

Fonte: SEC

L'acquisto è stato effettuato a un prezzo medio di 63.024 dollari per Bitcoin, portando il costo medio complessivo della società a un livello leggermente inferiore, pari a 75.656 dollari.

Con l'ultimo acquisto, Strategy detiene ora 846.842 BTC, accumulati a un costo totale di 64,07 miliardi di dollari. Al prezzo attuale di circa 66.216 dollari per Bitcoin, tali partecipazioni valgono circa 56,1 miliardi di dollari, secondo i dati di CoinGecko.

Vendite di MSTR alla base dell'acquisto

Analogamente alla precedente acquisizione di 1.550 BTC annunciata lunedì scorso, Strategy ha finanziato l'ultima acquisizione attraverso la vendita delle proprie azioni ordinarie di Classe A (MSTR).

Nel documento depositato, la società ha dichiarato di aver raccolto circa 209 milioni di dollari vendendo 1,73 milioni di azioni MSTR nel corso del periodo. I programmi relativi alle azioni privilegiate, tra cui STRC, STRF, STRK e STRD, non hanno registrato alcuna attività durante la settimana.

Secondo STRC.live, un tracker dei programmi di azioni privilegiate di Strategy, al 12 giugno STRC è stata scambiata al di sotto del suo valore nominale di 100 dollari per la quarta settimana consecutiva. Il titolo è rimasto nella fascia media dei 96 dollari, segnando il periodo più lungo al di sotto del valore nominale dal lancio.

Venerdì STRC ha chiuso a 94,80 dollari, in calo di circa l'1%, secondo i dati di TradingView.

Fonte: STRC.live

Il presidente esecutivo di Strategy, Saylor, ha accennato all'ultimo acquisto in un post pubblicato domenica su X, scrivendo: «Stiamo ancora unendo i puntini», una frase che gli investitori hanno imparato ad associare alle imminenti acquisizioni di Bitcoin da parte dell'azienda.

Fonte: Michael Saylor

L'ultimo acquisto arriva circa due settimane dopo che Strategy ha reso nota la vendita di 32 BTC il 1° giugno, la sua prima vendita di Bitcoin segnalata da anni. Sebbene la transazione rappresentasse solo una minuscola frazione delle partecipazioni della società, la vendita ha scatenato un dibattito nella comunità, con alcuni osservatori del settore che si sono chiesti se la società si stesse allontanando dal suo approccio di “buy-and-hold” di lunga data.

Saylor ha recentemente difeso la vendita, dichiarando a Cointelegraph che le società di gestione del tesoro in Bitcoin devono mantenere la possibilità di vendere le proprie partecipazioni per sostenere i titoli che pagano dividendi.



