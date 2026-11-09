Il bridge tBTC riprende parzialmente le operazioni, mentre la riserva Aave da 120 milioni di dollari resta congelata

Il bridge tBTC di Threshold Network ha ripreso le operazioni on-chain dopo una pausa di sicurezza durata nove giorni, ma una riserva di Aave che detiene circa 120 milioni di dollari in tBTC resta congelata per i nuovi depositi e per i prestiti garantiti dal token.

Domenica, Threshold ha dichiarato che la rete sottostante al bridge stava ripartendo mentre gli operatori dei nodi dotati delle patch di sicurezza si ricollegavano. Questi operatori indipendenti autorizzano collettivamente i trasferimenti di Bitcoin ed elaborano depositi e riscatti.

Le richieste inviate prima dell’arresto dovrebbero essere elaborate man mano che altri operatori rientrano, ma l’applicazione non accetterà nuovi depositi, attività di conio o riscatti finché non saranno online abbastanza nodi. Threshold non ha annunciato una data per la ripartenza.

Threshold ha inizialmente sospeso il bridge il 30 ottobre, mentre gli operatori affrontavano una vulnerabilità critica del kernel Linux che avrebbe potuto consentire ad aggressori remoti di eseguire codice su server privi di patch. Il progetto ha dichiarato di non aver trovato prove dello sfruttamento della falla contro i nodi tBTC.

Aave ha congelato la propria riserva tBTC su Ethereum Core il 31 ottobre per prevenire un’ulteriore esposizione mentre i riscatti non erano disponibili. La restrizione blocca i nuovi depositi di tBTC e impedisce al token di aumentare il potere di prestito, mentre gli utenti esistenti possono ancora ritirare fondi e rimborsare i prestiti.

Threshold ha dichiarato che nei wallet del bridge restano circa 4.320 BTC a fronte di circa 4.185 tBTC in circolazione, senza che siano stati rilevati trasferimenti di Bitcoin non autorizzati o conio di token. Il fornitore di valutazioni del rischio di Aave, LlamaRisk, ha dichiarato che proporrà il ripristino della riserva dopo il ritorno alla normalità delle operazioni di Threshold.

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