Thailandia propone controllo più rigoroso su finanziatori crypto società

L'autorità di vigilanza sui mercati finanziari thailandese intende contrastare il riciclaggio di denaro e i reati legati alla tecnologia inasprendo le norme in materia di finanziamento per le società operanti nel settore delle criptovalute.

Lunedì la Securities and Exchange Commission of Thailand (Thai SEC) ha proposto di estendere i requisiti di autorizzazione per le imprese del settore delle criptovalute, includendo i finanziatori che sostengono gli azionisti di maggioranza.

In base alla proposta, chiunque fornisca sostegno o supporto finanziario agli azionisti di maggioranza sarebbe a sua volta considerato un azionista soggetto all'approvazione dell'autorità di vigilanza.

L'iniziativa mira a rafforzare la vigilanza sui flussi di capitale nascosti e a garantire che gli operatori commerciali siano finanziati da fonti legittime, piuttosto che da finanziamenti legati ad attività illecite, che potrebbero comportare rischi legali, di credibilità e di reputazione, ha affermato l'agenzia.

L'iniziativa riflette una tendenza normativa emergente nei paesi asiatici, con iniziative simili all'esame in Corea del Sud, dove le autorità di regolamentazione stanno valutando proposte per limitare al 20% le partecipazioni azionarie nelle piattaforme di scambio di criptovalute.

Sostegno indiretto tramite acquisizioni azionarie rientrerebbe in norme proposte

I requisiti di finanziamento proposti riguardano un'ampia gamma di soggetti finanziatori, tra cui non solo coloro che forniscono finanziamenti o sostegno finanziario agli azionisti diretti, ma anche coloro che lo fanno indirettamente attraverso l'acquisizione di azioni.

Le norme si applicano alle acquisizioni di azioni di operatori economici, nonché di persone giuridiche che sono azioniste di tali operatori.

“La concessione di finanziamenti significativi deve includere garanti, accordi contrattuali o investimenti in qualsiasi strumento che comporti che il sostenitore finanziario abbia lo status di, o agisca di fatto come, un finanziatore di tali azionisti di maggioranza”, ha affermato la SEC.

Se un azionista di maggioranza è un ente collegato al governo, come un ministero, un dipartimento, un'organizzazione pubblica o un'altra agenzia, l'agenzia esaminerà la proprietà solo a livello di ente. “Questi enti sono già soggetti alla supervisione e al controllo del governo”, ha affermato l'autorità di regolamentazione.

Le misure proposte sono aperte alla consultazione pubblica fino al 22 aprile.

Le autorità thailandesi hanno recentemente intensificato gli sforzi per combattere i reati finanziari. A gennaio, le autorità locali hanno lanciato una campagna contro il “gray money” per rafforzare la vigilanza sia sui mercati fisici che su quelli digitali, nell’ambito di uno sforzo volto a colmare le lacune in materia di riciclaggio di denaro.

A seguito degli sforzi della SEC thailandese e della Thai Digital Asset Operators Trade Association, le piattaforme crypto locali avrebbero congelato 10.000 conti nell’ambito di una repressione contro il riciclaggio di denaro.