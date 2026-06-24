THORChain ha ripreso tutte le attività della rete dopo aver implementato diversi aggiornamenti di sicurezza e una migrazione dei vault per correggere le vulnerabilità che avevano portato all’exploit da $10,7 milioni

THORChain ha ripreso l’attività dopo oltre un mese di verifiche di sicurezza e aggiornamenti, a seguito di un exploit da 10,7 milioni di dollari che aveva portato alla sospensione del trading il 15 maggio.

In un post pubblicato martedì su X, THORChain ha dichiarato di aver ripristinato la propria rete, incluse le attività di trading, signing, swap e le operazioni dei liquidity provider.

Domenica, il protocollo ha affermato di aver confermato la sicurezza della maggior parte dei propri vault attraverso il protocollo KeyVerify e di aver ritirato i restanti vault legacy nell’ambito di una migrazione verso un nuovo set di vault. THORChain ha definito l’aggiornamento il “traguardo più significativo” del proprio processo di recupero. Ha inoltre dichiarato di aver completato venerdì la verifica della keyshare di ogni nodo.

THORChain è uno dei più grandi protocolli di trading cross-chain dell’industria crypto e consente swap tra reti come Bitcoin ed Ethereum. Il protocollo è finito sotto la lente degli investigatori blockchain perché gli hacker lo hanno utilizzato per spostare fondi rubati tra diverse blockchain.

Fonte: THORChain

THORChain implementa aggiornamenti di sicurezza e migra i vecchi vault

THORChain ha attribuito l’exploit a una vulnerabilità nel proprio schema di firma a soglia GG20, utilizzato per proteggere i vault del protocollo distribuendo il controllo delle chiavi tra più operatori di nodi. Secondo il protocollo, la falla ha consentito a un operatore di nodo malevolo di ricostruire una chiave privata completa attraverso quella che ha descritto come una “progressiva fuoriuscita di materiale crittografico”, permettendo il furto di 10,7 milioni di dollari.

Il protocollo ha implementato una patch d’emergenza il 20 maggio per proteggere i vault rimanenti prima di rilasciare un aggiornamento il 9 giugno, che includeva una correzione per la vulnerabilità sfruttata. Un ulteriore aggiornamento è stato distribuito l’11 giugno, con ulteriori miglioramenti alla stabilità e correzioni al protocollo KeyVerify.

Panoramica sulla rete THORChain, aggiornamenti dei nodi. Fonte: THORChain Explorer

Con il processo di recupero ormai in gran parte completato, THORChain ha anche delineato piani per nuove integrazioni di rete.

THORChain ha dichiarato che lancerà swap nativi e vault per la criptovaluta orientata alla privacy Zcash (ZEC) entro le prossime due settimane, seguiti da Monero (XMR).

Prevede inoltre di lanciare il supporto per il token Bittensor (TAO) circa sei settimane dopo il riavvio della rete.