THORChain implementa aggiornamenti di sicurezza e migra i vecchi vault

Fonte: THORChain
THORChain ha attribuito l’exploit a una vulnerabilità nel proprio schema di firma a soglia GG20, utilizzato per proteggere i vault del protocollo distribuendo il controllo delle chiavi tra più operatori di nodi. Secondo il protocollo, la falla ha consentito a un operatore di nodo malevolo di ricostruire una chiave privata completa attraverso quella che ha descritto come una “progressiva fuoriuscita di materiale crittografico”, permettendo il furto di 10,7 milioni di dollari.
Il protocollo ha implementato una patch d’emergenza il 20 maggio per proteggere i vault rimanenti prima di rilasciare un aggiornamento il 9 giugno, che includeva una correzione per la vulnerabilità sfruttata. Un ulteriore aggiornamento è stato distribuito l’11 giugno, con ulteriori miglioramenti alla stabilità e correzioni al protocollo KeyVerify.
Panoramica sulla rete THORChain, aggiornamenti dei nodi. Fonte: THORChain Explorer
Con il processo di recupero ormai in gran parte completato, THORChain ha anche delineato piani per nuove integrazioni di rete.
THORChain ha dichiarato che lancerà swap nativi e vault per la criptovaluta orientata alla privacy Zcash (ZEC) entro le prossime due settimane, seguiti da Monero (XMR).
Prevede inoltre di lanciare il supporto per il token Bittensor (TAO) circa sei settimane dopo il riavvio della rete.
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