UBS, PostFinance, Sygnum, Raiffeisen, Zürcher Kantonalbank, Banque Cantonale Vaudoise e Swiss Stablecoin AG hanno lanciato una sandbox per testare casi d’uso di una stablecoin in franchi svizzeri in Svizzera.

Annunciata mercoledì, l’iniziativa consentirà alle banche partecipanti di testare specifici casi d’uso della stablecoin in franchi in quello che i partner hanno definito un ambiente digitale operativo e sicuro, ovvero una sandbox. Il gruppo ha spiegato che il progetto mira ad acquisire esperienza nella gestione dei metodi di pagamento digitali.

La sandbox sarà condotta nel 2026, con Swiss Stablecoin AG che fornirà l’infrastruttura di emissione. Il progetto è aperto anche ad altre banche, aziende e istituzioni che desiderino partecipare.

Il progetto segna l'ultimo sforzo da parte dei principali istituti di credito svizzeri per testare come le applicazioni finanziarie basate su blockchain possano collegarsi al franco svizzero.

Bitcoin Suisse AG aveva precedentemente emesso il CryptoFranc, o XCHF, legato al franco svizzero, che descriveva come un token di pagamento. Tuttavia, il 16 agosto 2024, Bitcoin Suisse ha annunciato che avrebbe sospeso la stablecoin, comprese l'emissione e il rimborso.

Le maggiori banche svizzere per asset totali, in miliardi di dollari USA. Fonte: Advratings.

Secondo i dati di Advratings, UBS Group è la più grande banca svizzera con un patrimonio totale di 1,7 mila miliardi di dollari, seguita da Raiffeisen Schweiz con 353 miliardi, dalla Zürcher Kantonalbank con 241 miliardi e da PostFinance con 121 miliardi.

Le banche svizzere stanno esplorando metodi di pagamento basati su blockchain

Nel settembre 2025, UBS, PostFinance e Sygnum Bank hanno completato una proof of concept sui depositi tokenizzati sotto l’egida della Swiss Bankers Association, testando pagamenti interbancari giuridicamente vincolanti su una blockchain pubblica.

La Swiss Bankers Association ha dichiarato che il test ha verificato se i depositi tokenizzati possano supportare transazioni sicure e programmabili su blockchain pubbliche, pur rimanendo conformi alle norme finanziarie svizzere. Un caso d’uso ha riguardato pagamenti tra clienti bancari, mentre un altro ha testato uno scambio di tipo escrow che coinvolge real-world asset tokenizzati.

Sebbene il test abbia confermato la “fattibilità” dei pagamenti istituzionali su blockchain, la SBA ha osservato che la loro scalabilità richiede “ulteriori adeguamenti progettuali” e una cooperazione più ampia con altre banche, autorità e fornitori di infrastrutture.