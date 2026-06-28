Una nuova leadership potrebbe dare una svolta alla politica britannica in materia di criptovalute?

Un sondaggio di CoinShares ha rilevato che molte società di wealth management con sede nell’UE avevano policy che limitavano gli investimenti in asset digitali o non fornivano alcuna indicazione in merito

Un sondaggio condotto dal provider di servizi per asset digitali CoinShares ha rilevato che oltre la metà dei consulenti finanziari con sede nel Regno Unito ha dichiarato che la maggior parte delle crypto detenute dai propri clienti si trova al di fuori della loro supervisione.

Secondo i risultati di un sondaggio di CoinShares pubblicato giovedì, il 52% dei consulenti britannici, all’interno di un gruppo di 261 professionisti europei della gestione patrimoniale, ha affermato che la maggior parte dell’esposizione dei propri clienti agli asset digitali è sostanzialmente “invisibile” per loro. Tra tutti i Paesi europei coinvolti nel sondaggio, tra cui Francia, Germania, Italia e Svizzera, la percentuale era del 25%, con il 61% dei consulenti che ha dichiarato di lavorare in società che limitano esplicitamente gli asset digitali o non forniscono indicazioni interne chiare.

“Il capitale è già stato allocato”, ha dichiarato Jean-Marie Mognetti, cofondatore e CEO di CoinShares. “Le persone incaricate di gestirlo semplicemente non possono vederlo e, nella maggior parte dei casi, non perché i clienti non siano disposti a confrontarsi, ma perché le policy aziendali impediscono loro di farlo. Non è un problema di conoscenza. Non è un problema di domanda. È un problema di policy aziendale che sta diventando un wrong-way risk.”

Ha aggiunto:

“[...] La visibilità viene prima della consulenza. Non è possibile allocare, gestire il rischio o conquistare la fiducia su beni che non si vedono.”

Fonte: CoinShares

La Financial Conduct Authority (FCA) del Regno Unito, l’autorità di vigilanza incaricata di regolamentare gli asset digitali, ha riferito a dicembre che circa l’8% degli adulti del Paese aveva investito in criptovalute. L’organismo ha recentemente proposto di consentire ai fondi di investimento autorizzati di detenere fino al 10% del proprio portafoglio in titoli negoziati in borsa legati alle crypto.

Una nuova leadership potrebbe dare una svolta alla politica britannica in materia di criptovalute?

Il primo ministro britannico Keir Starmer si è dimesso lunedì da leader del Partito Laburista sotto la pressione di molti membri del suo stesso partito, aprendo la strada a un deputato eletto di recente per prenderne le redini.

In una recente elezione suppletiva, l’ex sindaco della Greater Manchester, Andy Burnham, ha conquistato un seggio al Parlamento in rappresentanza di Makerfield, posizionandosi così come uno dei principali favoriti all’interno del Partito Laburista per sostituire Starmer. Sebbene non sia chiaro come Burnham potrebbe gestire la politica crypto a livello nazionale, da sindaco ha sostenuto l’industria blockchain come motore di sviluppo economico.