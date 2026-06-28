Una nuova leadership potrebbe dare una svolta alla politica britannica in materia di criptovalute?

Fonte: CoinShares
La Financial Conduct Authority (FCA) del Regno Unito, l’autorità di vigilanza incaricata di regolamentare gli asset digitali, ha riferito a dicembre che circa l’8% degli adulti del Paese aveva investito in criptovalute. L’organismo ha recentemente proposto di consentire ai fondi di investimento autorizzati di detenere fino al 10% del proprio portafoglio in titoli negoziati in borsa legati alle crypto.
Il primo ministro britannico Keir Starmer si è dimesso lunedì da leader del Partito Laburista sotto la pressione di molti membri del suo stesso partito, aprendo la strada a un deputato eletto di recente per prenderne le redini.
In una recente elezione suppletiva, l’ex sindaco della Greater Manchester, Andy Burnham, ha conquistato un seggio al Parlamento in rappresentanza di Makerfield, posizionandosi così come uno dei principali favoriti all’interno del Partito Laburista per sostituire Starmer. Sebbene non sia chiaro come Burnham potrebbe gestire la politica crypto a livello nazionale, da sindaco ha sostenuto l’industria blockchain come motore di sviluppo economico.
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