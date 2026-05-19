Secondo la società di venture capital a16z crypto, il CLARITY Act statunitense potrebbe avere un effetto positivo a catena anche al di fuori del settore crypto.

“Se gli Stati Uniti forniranno ai builder chiarezza normativa, sarà un forte impulso per l’innovazione nazionale”, ha dichiarato a16z crypto in un post su X venerdì.

A16z ha indicato l’approvazione del GENIUS Act nel luglio 2025, che ha creato un quadro normativo per le stablecoin, come possibile indicazione di ciò che potrebbe accadere dopo il CLARITY Act.

“La sua approvazione ha portato a una crescita e un’adozione senza precedenti, il che non è positivo solo per l’economia statunitense, ma anche per il predominio a lungo termine del dollaro USA”, ha affermato a16z crypto. L’indice del dollaro statunitense, che misura la forza del dollaro rispetto a un paniere di principali valute, si attesta a 99,27 al momento della pubblicazione, in rialzo dell’1,28% negli ultimi 30 giorni, secondo TradingView. A16z ha dichiarato:

“Quando i nostri quadri normativi sono concepiti sia per promuovere l’innovazione che per tutelare i consumatori, l’America assume un ruolo di primo piano e il mondo ne trae beneficio.”

Fonte: Cynthia Lummis

Da quando, nel luglio 2025, è stata presentata la legge statunitense CLARITY Act, il settore crypto è stato oggetto di numerose speculazioni riguardo al suo potenziale impatto sui mercati globali.

Joseph Chalom, CEO di Sharplink Gaming, ha recentemente affermato che, sebbene molti considerino la normativa come “un fenomeno tipicamente statunitense”, essa viene vista anche come un segnale importante per altre giurisdizioni nel mondo.

Fonte: Kalshi Crypto

La società statunitense di asset management Grayscale ha dichiarato in un report pubblicato venerdì che, a suo avviso, le probabilità di approvazione della legge sono elevate, tuttavia “il disegno di legge avrà bisogno di un sostegno bipartisan per superare l’esame dell’intero Senato e diventare legge”.

“Ci sono ancora alcuni ostacoli da superare prima che il CLARITY Act possa diventare legge”, ha affermato Grayscale.

Le dichiarazioni sono state rilasciate al termine della seduta di giovedì della Commissione Bancaria del Senato degli Stati Uniti, durante la quale tutti i 13 membri repubblicani e due democratici hanno votato per far avanzare il disegno di legge, mentre nove democratici hanno votato contro.

Grayscale ha sottolineato che i repubblicani detengono attualmente 53 seggi, il che significa che almeno sette democratici dovrebbero sostenere il disegno di legge. “Riteniamo che sia possibile: il GENIUS Act ha superato il Senato con 66 voti, inclusi quelli di 18 democratici”, ha dichiarato Grayscale.