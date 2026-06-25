Saranno il Colorado e l’Arizona i prossimi?

I PAC finanziati dal settore crypto hanno dichiarato di aver speso oltre 8 milioni di dollari in pubblicità sui media per sostenere i candidati in tre stati USA, mentre alcuni democratici del Maryland hanno esortato un candidato a rifiutare “i finanziamenti esterni provenienti dai miliardari del settore crypto”.

I comitati di azione politica (PAC) sostenuti da aziende del settore delle criptovalute e da gruppi di interesse affini hanno investito oltre 8 milioni di dollari per sostenere i candidati alle primarie di martedì in tre stati degli Stati Uniti, il che potrebbe influire sulla composizione del Congresso del Paese nel 2027.

Fino a lunedì, il PAC Protect Progress, un’affiliata di Fairshake che sostiene i candidati democratici, ha dichiarato di aver speso oltre 516.000 dollari in pubblicità a favore di April McClain Delaney, candidata nel sesto distretto congressuale del Maryland. Tuttavia, gran parte dell’attenzione del PAC si è concentrata su due competizioni elettorali nel Maryland e a New York, dove ha dichiarato spese complessive pari rispettivamente a oltre 5,5 milioni di dollari e 1,4 milioni di dollari per le primarie nei 5° e 15° distretti congressuali di questi stati, a sostegno di Adrian Boafo e Ritchie Torres.

I documenti depositati presso la Commissione Elettorale Federale (FEC) hanno mostrato che Protect Progress aveva speso circa 24.000 dollari in pubblicità contro Quincy Bareebe e 74.000 dollari in pubblicità contro Harry Dunn, entrambi in lizza contro Boafo nel 5° distretto del Maryland. Dunn e Bareebe, insieme a Rushern Baker, candidato nelle stesse primarie, hanno rilasciato il 15 giugno una dichiarazione contro quella che hanno definito «l’influenza del denaro oscuro e degli interessi particolari» nella corsa elettorale:

“Chiediamo al governatore Moore, al senatore Alsobrooks e al deputato Hoyer di rispondere in modo diretto: siete favorevoli a una spesa esterna di quasi 8 milioni di dollari da parte di miliardari del settore delle criptovalute e dell’AIPAC nelle primarie democratiche del Maryland? In caso contrario, dovrebbero dichiararlo pubblicamente e invitare Adrian Boafo a rifiutarla.”

Defend American Jobs, un’altra affiliata di Fairshake, ha riferito di aver speso oltre 400.000 dollari per le primarie del repubblicano Blake Moore nel 2° distretto congressuale dello Utah. Tutte queste spese fanno seguito a quella che un portavoce di Fairshake ha definito la “maggiore spesa del ciclo elettorale” nel ballottaggio delle primarie dell’Alabama della scorsa settimana, che si è concluso con la vittoria del repubblicano Barry Moore dopo che il PAC aveva speso oltre 12 milioni di dollari in pubblicità.

Fonte: FEC

Il Fellowship PAC, un altro comitato sostenuto con 11 milioni di dollari da Cantor Fitzgerald e Anchorage, ha reso noto di aver speso 300.000 dollari per sostenere la candidatura di Torres a New York.

Saranno il Colorado e l’Arizona i prossimi?

Con le primarie di tre stati statunitensi in programma martedì, molti si aspettano che Fairshake e altri PAC legati al mondo delle criptovalute rivolgano la loro attenzione al Colorado e all’Arizona, dove le primarie sono previste rispettivamente il 30 giugno e il 21 luglio.

Fino a lunedì, nessuno dei PAC aveva reso note spese significative in nessuna delle campagne elettorali per il Congresso in questi due stati statunitensi. Tuttavia, nel 2024, Fairshake e le sue affiliate hanno investito oltre 10 milioni di dollari in pubblicità sui media per sostenere la campagna di Ruben Gallego al Senato in Arizona e 2,1 milioni di dollari a favore della deputata democratica Yadira Caraveo nell’ottavo distretto del Colorado.