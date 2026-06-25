Saranno il Colorado e l’Arizona i prossimi?

Fonte: FEC
Il Fellowship PAC, un altro comitato sostenuto con 11 milioni di dollari da Cantor Fitzgerald e Anchorage, ha reso noto di aver speso 300.000 dollari per sostenere la candidatura di Torres a New York.
Con le primarie di tre stati statunitensi in programma martedì, molti si aspettano che Fairshake e altri PAC legati al mondo delle criptovalute rivolgano la loro attenzione al Colorado e all’Arizona, dove le primarie sono previste rispettivamente il 30 giugno e il 21 luglio.
Fino a lunedì, nessuno dei PAC aveva reso note spese significative in nessuna delle campagne elettorali per il Congresso in questi due stati statunitensi. Tuttavia, nel 2024, Fairshake e le sue affiliate hanno investito oltre 10 milioni di dollari in pubblicità sui media per sostenere la campagna di Ruben Gallego al Senato in Arizona e 2,1 milioni di dollari a favore della deputata democratica Yadira Caraveo nell’ottavo distretto del Colorado.
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