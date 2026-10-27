La coppia di trading USDC-euro supera quella USDC-USDT. Fonte: Kaiko
I risultati arrivano circa due settimane dopo che l’Autorità bancaria europea ha designato USDC come il primo «token di moneta elettronica significativo» dell’UE ai sensi del regolamento sui mercati delle cripto-attività (MiCA), una classificazione che pone la stablecoin sotto la supervisione diretta dell’EBA e assoggetta il suo emittente a ulteriori requisiti normativi.
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Kaiko ha affermato che gli Stati Uniti stanno adottando un approccio simile alla regolamentazione delle stablecoin ai sensi del GENIUS Act, sollevando la possibilità che gli exchange americani possano registrare lo stesso spostamento dell’attività di trading osservato in Europa.
Il 21 ottobre, l’Office of the Comptroller of the Currency ha emanato la sua prima norma definitiva ai sensi della legge, stabilendo requisiti di riserva e rimborso per gli emittenti di stablecoin sottoposti alla sua supervisione, con efficacia dal 18 gennaio 2027.
A partire da luglio 2028, le piattaforme statunitensi dovranno inoltre affrontare restrizioni sull’offerta di stablecoin di emittenti che non soddisfano i requisiti di approvazione previsti dalla legge.
I cambiamenti normativi potrebbero favorire Circle, che ha perseguito l’autorizzazione sia in Europa sia negli Stati Uniti. Tether ha adottato un approccio diverso, lanciando una stablecoin separata focalizzata sugli Stati Uniti, USAT.
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