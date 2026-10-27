La stablecoin USDC di Circle (USDC) ha superato USDt di Tether (USDT) nel trading di stablecoin contro l’euro, mentre le normative dell’Unione europea favoriscono sempre più le stablecoin conformi alle norme del blocco, secondo un nuovo rapporto di Kaiko.

Secondo i dati di Kaiko, USDC rappresenta ora il 56% del trading di stablecoin contro l’euro, rispetto ad appena il 10% di gennaio 2024. Il cambiamento ha accelerato dopo che i principali exchange hanno limitato il trading di USDT per i clienti dello Spazio economico europeo ai sensi del regolamento sui mercati delle cripto-attività (MiCA).

USDC ha inoltre superato USDT per liquidità nel trading denominato in euro: i suoi libri degli ordini sono ora circa il 40% più profondi di quelli del concorrente. Tether resta la stablecoin più grande a livello globale, con un’offerta in circolazione circa 2,5 volte superiore a quella di USDC.

Kaiko ha descritto le coppie di trading tra stablecoin ed euro come una «principale via di accesso e uscita per i clienti europei», che consente loro di scambiare euro con stablecoin ancorate al dollaro statunitense quando entrano o escono dai mercati delle criptovalute.

La coppia di trading USDC-euro supera quella USDC-USDT. Fonte: Kaiko

I risultati arrivano circa due settimane dopo che l’Autorità bancaria europea ha designato USDC come il primo «token di moneta elettronica significativo» dell’UE ai sensi del regolamento sui mercati delle cripto-attività (MiCA), una classificazione che pone la stablecoin sotto la supervisione diretta dell’EBA e assoggetta il suo emittente a ulteriori requisiti normativi.

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Le norme statunitensi sulle stablecoin potrebbero spostare l’equilibrio tra Circle e Tether

Kaiko ha affermato che gli Stati Uniti stanno adottando un approccio simile alla regolamentazione delle stablecoin ai sensi del GENIUS Act, sollevando la possibilità che gli exchange americani possano registrare lo stesso spostamento dell’attività di trading osservato in Europa.

Il 21 ottobre, l’Office of the Comptroller of the Currency ha emanato la sua prima norma definitiva ai sensi della legge, stabilendo requisiti di riserva e rimborso per gli emittenti di stablecoin sottoposti alla sua supervisione, con efficacia dal 18 gennaio 2027.

A partire da luglio 2028, le piattaforme statunitensi dovranno inoltre affrontare restrizioni sull’offerta di stablecoin di emittenti che non soddisfano i requisiti di approvazione previsti dalla legge.

I cambiamenti normativi potrebbero favorire Circle, che ha perseguito l’autorizzazione sia in Europa sia negli Stati Uniti. Tether ha adottato un approccio diverso, lanciando una stablecoin separata focalizzata sugli Stati Uniti, USAT.

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