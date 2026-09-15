La stablecoin USDT di Tether faceva parte di una compravendita di petrolio fallita che, secondo quanto riferito, è costata 230 milioni di dollari a un colosso energetico polacco alla fine del 2023.

La stablecoin più grande al mondo per capitalizzazione di mercato, USDt di Tether, sarebbe stata utilizzata in una compravendita fallita di petrolio venezuelano che alla fine del 2023 è costata 230 milioni di dollari al maggiore colosso energetico polacco, secondo il Financial Times.

Ciò è avvenuto dopo che la compagnia petrolifera statale con sede a Caracas, PDVSA, ha iniziato a richiedere pagamenti parziali in USDT come espediente per aggirare le sanzioni finanziarie statunitensi.

I 230 milioni di dollari erano un pagamento anticipato effettuato in gran parte in Tether USDt (USDT) nell’ambito di una compravendita di petrolio orchestrata da Samer Awad, ex dirigente di Orlen Trading Switzerland (OTS), una filiale di trading del colosso energetico polacco controllato dallo Stato, Orlen, per acquistare 6 milioni di barili di greggio venezuelano nel novembre 2023 dalla società statale PDVSA, ha riferito martedì la testata.

Orlen ha inviato il pagamento anticipato di 230 milioni di dollari a Hannon International Middle East, il venditore con sede a Dubai, il 4 dicembre 2023. Hannon si è rivolta a vari broker e intermediari crypto per ottenere gli USDT necessari ad acquistare il greggio, ma la maggior parte dei fondi è scomparsa in un labirinto di trasferimenti crypto, mentre Orlen ha ricevuto petrolio per un valore di soli circa 29 milioni di dollari prima di rescindere infine il contratto.

Cointelegraph ha contattato Tether e Orlen per un commento sulla vicenda.

«Hannon è stata coinvolta nella transazione su richiesta di Orlen» e non era responsabile del «fallimento della transazione», ha dichiarato a Cointelegraph David McCoy, managing partner di ADG Legal Abu Dhabi, il rappresentante legale di Hannon.

«Da allora Hannon ha compiuto passi significativi, a proprie spese, per recuperare i fondi pagati in relazione alla transazione e resta disponibile a un dialogo costruttivo con Orlen per risolvere amichevolmente la questione.»

Flussi di pagamento che hanno portato alla perdita di 230 milioni di dollari. Fonte: Financial Times

Tracciare i 230 milioni di dollari scomparsi attraverso gli intermediari crypto

Dopo che Orlen ha trasferito i 230 milioni di dollari nel dicembre 2023, Hannon avrebbe ottenuto 80 milioni di dollari in USDT, pagando una commissione di 400.000 dollari, da una società di servizi finanziari con sede a Dubai con cui aveva già avuto rapporti.

Successivamente Hannon ha inviato 135 milioni di dollari a Horizon Global, con sede a Dubai, ma ha affermato di aver ricevuto solo 85 milioni di dollari in USDT, lasciando una differenza di 50 milioni di dollari. Horizon ha contestato queste affermazioni.

Hannon ha inoltre dichiarato di aver inviato 30 milioni di dollari a Gold Mar International Trading, costituita a Dubai, aspettandosi la conversione in USDT e il successivo pagamento del petrolio a PDVSA. Hannon ha affermato di aver poi recuperato da Gold Mar 21 milioni di dollari in USDT nel febbraio 2024.

Nel gennaio 2024, alcuni dipendenti di Hannon avrebbero consegnato a un broker di Caracas due chiavette USB contenenti rispettivamente 60 milioni e 50 milioni di dollari in USDT. Il mese successivo, hanno concesso a un altro broker di Caracas l’accesso a 11 milioni di dollari in USDT.

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L’8 marzo, la nave di Orlen è stata finalmente caricata con circa 500.000 barili di olio combustibile, del valore di soli circa 28,8 milioni di dollari. Lo stesso giorno, al broker sarebbero stati consegnati altri 11 milioni di dollari in USDT. Orlen Trading Services ha infine rescisso il contratto con Hannon il 28 marzo 2024, dopo aver ricevuto solo una frazione del greggio.

Nel gennaio 2025, la Procura regionale di Varsavia ha annunciato un’indagine sui contratti petroliferi relativi a Orlen Trading Services, per danni pari a 1,5 miliardi di zloty polacchi (378 milioni di dollari).

McCoy ha dichiarato a Cointelegraph che Hannon «non è coinvolta nell’indagine in Polonia e pertanto non può commentare la vicenda».

Nell’agosto 2026, tre ex manager di Orlen e Orlen Trading Services sarebbero stati incriminati per contratti sul greggio che hanno causato danni per 378 milioni di dollari, secondo Reuters. I manager, identificati solo con l’iniziale del cognome in conformità alle leggi polacche sulla privacy, hanno tutti negato qualsiasi illecito. I tre, Michal R., ex membro del consiglio di amministrazione di Orlen, Marcin O., ex membro del consiglio di OTS, e Filip W., ex dirigente di Orlen e OTS, rischiano fino a 25 anni di carcere.

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