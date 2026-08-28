Visa e Dunamu esploreranno i pagamenti e le rimesse in stablecoin, con l’OUSD proposto da Open Standard tra i diversi progetti in esame.

Visa e Dunamu, la società madre dell’exchange di criptovalute sudcoreano Upbit, hanno avviato una partnership strategica per esplorare i pagamenti in stablecoin, le rimesse transfrontaliere e il commercio basato sull’intelligenza artificiale.

Le società uniranno la tecnologia di Dunamu per gli asset digitali alla rete globale di pagamenti di Visa per esplorare servizi di pagamento, rimessa e regolamento nei principali mercati, secondo un annuncio diffuso venerdì da Dunamu.

«La diffusione dell’IA, delle stablecoin e della tokenizzazione è una tendenza chiave che cambierà il modo in cui operano la finanza e il commercio», ha dichiarato l’amministratore delegato di Dunamu Oh Kyung-seok, aggiungendo che la partnership mira a collegare gli asset digitali alla finanza tradizionale.

Dunamu e Visa stanno valutando modelli di business che coinvolgono l’Open USD proposto da Open Standard (OUSD), una stablecoin ancorata al dollaro presentata a giugno. Open Standard ha dichiarato che oltre 140 società si erano registrate per utilizzare OUSD, tra cui Visa, Mastercard, Stripe, Coinbase e BlackRock. Dunamu ha affermato che OUSD è uno dei diversi progetti di stablecoin in esame e che non ha dato priorità a una stablecoin specifica per la partnership.

A luglio, Upbit ha dichiarato di non partecipare all’emissione di OUSD dopo che il suo gestore, Dunamu, era stato indicato tra le aziende coinvolte nell’iniziativa.

Le società esploreranno inoltre il commercio agentico, nel quale gli agenti di IA possono cercare prodotti e servizi ed effettuare acquisti e pagamenti per conto dell’utente. Esamineranno modalità per combinare l’IA con le infrastrutture di pagamento e regolamento basate sulle stablecoin.

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