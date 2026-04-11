Il colosso delle carte di credito Visa ha compiuto un ulteriore passo avanti nella corsa ai pagamenti basati su IA agentica, annunciando mercoledì una nuova piattaforma pensata per aiutare le aziende a partecipare al commercio guidato dall'intelligenza artificiale.

In una dichiarazione rilasciata mercoledì, Visa ha descritto Intelligent Commerce Connect come una rete, un protocollo e un “on-ramp agnostico rispetto ai token vault" verso il commercio agentico, destinato agli sviluppatori di agenti AI e ai commercianti.

Il sistema funge da piattaforma universale per i pagamenti basati su IA agentica, il che significa che gli agenti AI che agiscono per conto dei consumatori possono cercare, selezionare e pagare i prodotti.

“Attraverso un'unica integrazione tramite la Visa Acceptance Platform, Intelligent Commerce Connect consente l'avvio sicuro dei pagamenti, la tokenizzazione, i controlli di spesa e l'autenticazione”, ha dichiarato l'azienda.

Reti crypto come Ethereum, Tron e Solana, così come le aziende fintech, si stanno posizionando come infrastruttura per consentire agli agenti AI di effettuare pagamenti online per conto dei consumatori.

Facile integrazione per consentire pagamenti basati su IA agentica

L'azienda ha dichiarato che Intelligent Commerce Connect supporta sia i pagamenti con carte Visa che non Visa ed è compatibile con i principali protocolli di agenti AI.

Inoltre, rende i cataloghi dei commercianti reperibili all'interno delle piattaforme AI, gestisce la tokenizzazione, i controlli di spesa, l'autenticazione e la compliance PCI ed è accessibile tramite un'unica integrazione sulla Visa Acceptance Platform.

Correlato: Il commercio basato su agenti AI potrebbe segnare la fine della pubblicità su Internet

Il sistema è attualmente in fase pilota con alcuni partner selezionati, mentre un'implementazione più ampia è prevista per la seconda metà del 2026.

Non si tratta della prima incursione di Visa nel settore dei pagamenti basati su IA agentica: a marzo l'azienda aveva infatti annunciato un prodotto sperimentale denominato “Visa CLI” che consente agli agenti IA di effettuare pagamenti in giornata.

Nevermined si integra con Visa tramite x402

In un annuncio correlato, Nevermined, azienda fintech specializzata in IA, si è integrata con la nuova piattaforma Intelligent Commerce di Visa utilizzando il protocollo x402 di Coinbase, consentendo agli agenti IA di acquistare beni e servizi digitali in modo autonomo.

Gli utenti possono registrare la propria carta Visa e impostare regole di spesa, mentre gli agenti IA possono effettuare transazioni in modo indipendente entro tali limiti, e gli esercenti ricevono i pagamenti tramite il proprio sistema di elaborazione esistente.

“x402 offre agli agenti uno standard aperto per richiedere pagamenti in modo programmatico, e questo lancio dimostra come ciò possa integrarsi con un'infrastruttura basata su carte sicure per consentire transazioni commerciali reali tra agenti AI e commercianti”, ha affermato Erik Reppel, ideatore del protocollo.

Secondo il sito web del protocollo, x402 ha elaborato un volume di transazioni pari a 24 milioni di dollari negli ultimi 30 giorni.