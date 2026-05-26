Kevin Warsh, che venerdì ha prestato giuramento come presidente della Federal Reserve statunitense, probabilmente taglierà i tassi d’interesse nonostante la visione di “consenso” secondo cui li alzerà, stando a Lawrence Lepard, autore, investitore in Bitcoin e analista di mercato.

Lepard ha affermato che i commenti di altri funzionari statunitensi, tra cui Kevin Hassett, direttore del National Economic Council della Casa Bianca, e il segretario al Tesoro Scott Bessent, rafforzano la probabilità di tagli dei tassi nel 2026. Ha aggiunto:

“Warsh taglierà i tassi. Adopererà le scuse della produttività legata alla IA e dell'inflazione in calo, sostenendo che l'inflazione causata dalla guerra è transitoria. Due dati riportati dall'odierna edizione del Wall Street Journal avvalorano questa tesi.”

Fonte: Lawrence Lepard

Durante la cerimonia di giuramento di Warsh, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che il governo affronterà l’aumento del debito pubblico attraverso la “crescita”, segnalando un’espansione dell’offerta monetaria e un regime di tassi d’interesse più bassi.

Investitori, trader e analisti continuano a discutere l’impatto di Warsh sulla politica dei tassi d’interesse e se taglierà i tassi, una mossa che sosterrebbe i prezzi degli asset risk-on, tra cui Bitcoin (BTC) e altre criptovalute.

I trader prevedono rialzi dei tassi nel 2026, mentre cresce l'incertezza sul nuovo presidente della Fed

Secondo il CME FedWatch, quasi il 68% dei trader ha già prezzato un rialzo dei tassi d’interesse di 25 punti base o più entro dicembre 2026.

“Vogliamo fermare l’inflazione, ma non vogliamo fermare la grandezza”, ha dichiarato Trump venerdì, suscitando scetticismo tra investitori, economisti e analisti di mercato.

Kevin Warsh tiene il discorso di ringraziamento durante la cerimonia di insediamento di venerdì. Fonte: The White House

Ad aprile, i legislatori statunitensi hanno messo alla prova l'impegno di Warsh a preservare l'indipendenza della Federal Reserve, mettendo in dubbio la sua capacità di resistere alle pressioni esercitate dal potere esecutivo per allentare la politica monetaria.

La senatrice Elizabeth Warren ha affermato che la nomina di Warsh potrebbe creare potenziali conflitti di interesse, in cui le attività crypto della famiglia Trump potrebbero beneficiare delle politiche adottate dal nuovo presidente della Fed.