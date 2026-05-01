Chainalysis: I Mondiali hanno generato $20 miliardi di volume in mercati predittivi blockchain

La società di analisi blockchain sostiene che i Mondiali abbiano attirato una partecipazione globale nei mercati predittivi e nel settore dei collezionabili digitali, con oltre 400.000 wallet che hanno effettuato scommesse su blockchain.

Secondo un rapporto della società di analisi blockchain Chainalysis, la Coppa del Mondo FIFA 2026 ha generato un volume di 20 miliardi di dollari nei mercati predittivi basati su blockchain e 24 milioni di dollari in transazioni di oggetti da collezione digitali, con oltre 400.000 wallet che hanno partecipato alle scommesse basate su blockchain.

La cifra di 20 miliardi di dollari include le transazioni effettuate prima e durante il torneo, con gli scommettitori che hanno puntato circa 5,7 miliardi di dollari nel corso delle cinque settimane della Coppa del Mondo stessa. I mercati legati ai Mondiali hanno rappresentato circa il 63% di tutta l’attività dei mercati predittivi durante quel periodo, secondo il rapporto.

Secondo Chainalysis, utenti provenienti da ogni continente, ad eccezione dell’Antartide, hanno partecipato ai mercati predittivi dei Mondiali, con Stati Uniti e Cina che hanno generato i volumi di scambi più elevati, seguiti da Canada, Thailandia e Regno Unito.

Nonostante l’entità dell’attività di scommessa, la partecipazione illecita è rimasta limitata. Chainalysis ha affermato che meno dell’1% dei wallet che hanno partecipato ai mercati predittivi della Coppa del Mondo era collegato a soggetti illeciti, sebbene abbia identificato flussi per circa 5,4 milioni di dollari provenienti da entità soggette a sanzioni e altre fonti illecite.

Il rapporto ha inoltre evidenziato la crescente diffusione dei collezionabili digitali basati su blockchain. Durante il torneo, i tifosi hanno scambiato NFT FIFA Collect per un valore di circa 24 milioni di dollari, mentre attraverso la piattaforma sono stati distribuiti oltre 100.000 biglietti per le partite. I wallet collegati a entità soggette a sanzioni rappresentavano meno dello 0,01% degli utenti di FIFA Collect, un dato che Chainalysis ha attribuito in parte ai requisiti di verifica dell’identità previsti dalla piattaforma.

Chainalysis ha affermato che i risultati suggeriscono che la blockchain svolgerà un ruolo sempre più importante nei principali eventi globali e ha sottolineato l’importanza delle misure di conformità man mano che le piattaforme attraggono una partecipazione più ampia.