Bitcoin (BTC) sembra sulla buona strada per raggiungere i 90.000 $ nelle prossime settimane, mentre le whale hanno accumulato circa 20 volte la nuova offerta giornaliera della criptovaluta nelle ultime settimane.

Punti chiave:

Negli ultimi 30 giorni le whale hanno acquistato circa 270.000 BTC.

BTC ha superato il proprio pattern simmetrico, con un obiettivo stimato intorno ai 92.220 $.

Le whale di BTC stanno accumulando monete al ritmo più veloce dal 2013

Secondo CryptoQuant, una piattaforma di analisi on-chain, le “whale” – ovvero utenti che detengono oltre 1.000 BTC – hanno aggiunto circa 270.000 monete ai propri wallet negli ultimi 30 giorni, segnando la più grande ondata di acquisti dal 2013.

Dimensione media degli ordini spot di Bitcoin. Fonte: CryptoQuant

Parte di tale accumulo è stato effettuato da Strategy. Dai documenti depositati di recente emerge che, tra marzo e aprile, la società ha acquistato circa 42.166 BTC, pari a circa il 16% dei 270.000 BTC aggiunti dai wallet delle whale nello stesso periodo.

Anche gli ETF Bitcoin spot quotati negli Stati Uniti hanno registrato oltre 200 milioni di dollari in afflussi netti durante lo stesso intervallo. Tuttavia, questi afflussi rimangono modesti rispetto alle fasi precedenti del ciclo, indicando un ritorno sul mercato più cauto da parte dei trader di Wall Street.

Flussi su 30 giorni degli ETF Bitcoin spot negli Stati Uniti. Fonte: Glassnode

L’accumulo è avvenuto nonostante Bitcoin abbia registrato forti oscillazioni nelle ultime settimane, inclusa una correzione di circa il 15% prima di recuperare completamente le perdite, con l’allentamento delle tensioni tra Stati Uniti e Iran che ha contribuito a sostenere il ritorno dell’appetito per il rischio.

Bitcoin: formazione a triangolo segnala un possibile rimbalzo verso i 90.000 $

Da un punto di vista tecnico, Bitcoin è entrato nella fase di breakout del suo attuale pattern a triangolo simmetrico.

I pattern a triangolo possono rompersi in entrambe le direzioni, indipendentemente dal trend dominante, e il movimento che ne deriva spesso corrisponde all'altezza massima della formazione.

Nel caso di Bitcoin, il prezzo ha rotto al rialzo superando la trendline superiore del triangolo, aprendo la strada a un potenziale rally verso il target teorico di 92.220 $ entro aprile o maggio.

Grafico giornaliero del prezzo BTC/USD. Fonte: TradingView

Il prezzo di Bitcoin deve superare con decisione la sua media mobile esponenziale a 200 giorni (EMA a 200 giorni, la linea blu), intorno agli 83.000 $ per raggiungere il target del triangolo. Questa EMA ha già giocato un ruolo chiave nel limitare i tentativi di breakout al rialzo di BTC a gennaio.

In precedenza, Nic Puckrin, analista crypto e fondatore di Coin Bureau, aveva affermato che Bitcoin potrebbe spingersi verso i 90.000 $ se l'attuale cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran dovesse reggere, i prezzi del petrolio scendere verso gli 80 $ e dati economici più deboli contribuissero ad alleviare i timori di stagflazione.