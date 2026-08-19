



Il calo di Bitcoin (BTC) di oltre il 50% dal suo massimo storico di 126.200 $ è stata una «correzione del posizionamento», afferma BlackRock.





Punti chiave:





Un rapporto di BlackRock attribuisce il calo di Bitcoin sotto i 60.000 $ a liquidazioni a cascata, mentre la leva finanziaria veniva eliminata dal mercato.

La tesi d'investimento a lungo termine su BTC come «diversificatore a bassa correlazione» rimane intatta, confermano gli analisti.

BlackRock vede diminuire nel tempo la correlazione di Bitcoin con gli asset rischiosi.





BlackRock prevede un calo della correlazione di BTC con gli asset rischiosi





In un rapporto pubblicato questa settimana, il più grande gestore patrimoniale al mondo ha mantenuto la sua tesi rialzista nonostante le ondate di deflussi dal suo fondo negoziato in borsa (ETF) spot su Bitcoin nel 2026.





L'iShares Bitcoin Trust (IBIT) di BlackRock ha registrato deflussi netti per 78,9 milioni di dollari nella settimana terminata il 14 agosto. Considerando tutti i prodotti ETF, i deflussi hanno totalizzato 267,2 milioni di dollari.





«Consideriamo il ritracciamento di circa il 50% di bitcoin dai massimi dell'ottobre 2025 una correzione del posizionamento, piuttosto che un cambiamento nella sua tesi d'investimento. Un mercato storicamente sovraindebitato, sostenuto dai futures perpetui, ha subito liquidazioni a cascata, aggravate dal rallentamento dei deflussi dagli ETP e della domanda da parte delle tesorerie di asset digitali», afferma il rapporto.





Flussi netti degli ETF spot su Bitcoin negli Stati Uniti (screenshot). Fonte: Farside Investors

Durante il picco dello scorso anno, Bitcoin ha sperimentato un aumento del posizionamento speculativo. BlackRock ha sottolineato che l'open interest sui mercati dei derivati di Bitcoin ha superato i 90 miliardi di dollari all'inizio di ottobre, a fronte di un intenso ricorso alla leva finanziaria. Lo smantellamento di queste posizioni ha aumentato la correlazione tra BTC/USD e gli asset rischiosi in senso più ampio.





«Un catalizzatore di avversione al rischio guidato da fattori macroeconomici (le notizie sui dazi cinesi) ha innescato un massiccio processo di riduzione della leva nei mercati dei metalli preziosi e delle criptovalute. Le conseguenti ondate di liquidazioni hanno spinto i prezzi ai minimi del ciclo, sotto i 60.000 $ per bitcoin entro giugno 2026», ha spiegato.

Dati sull'open interest dei futures su Bitcoin (screenshot). Fonte: BlackRock





La domanda istituzionale di Bitcoin ha sofferto quest'anno poiché una combinazione di incertezza geopolitica e crescenti pressioni inflazionistiche ha visto il capitale fluire verso classi di asset rischiosi consolidate, tra cui le azioni statunitensi, con l' S&P 500 che ha raggiunto nuovi massimi storici la scorsa settimana. Bitcoin non è riuscito a fare altrettanto, ma BlackRock prevede che ciò potrebbe cambiare.





«Poiché gli eccessi speculativi sono ormai in gran parte eliminati, riteniamo che i recenti episodi di elevata correlazione di bitcoin con il rischio dovrebbero normalizzarsi verso il basso, in linea con la sua storia di lungo periodo come diversificatore a bassa correlazione», ha proseguito.





La resilienza di BTC nel lungo periodo si distingue





Il rapporto sottolinea che i rendimenti degli investimenti in BTC nel lungo periodo seguono importanti eventi politici e macroeconomici. Tra questi figurano lo scoppio della pandemia di COVID-19 nel marzo 2020, le elezioni presidenziali statunitensi dello stesso anno, nonché la crisi del settore bancario regionale e le molteplici dichiarazioni sui dazi commerciali internazionalidel presidente Donald Trump.





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Sebbene inizialmente abbia faticato dopo alcuni di questi eventi, Bitcoin ha prodotto rendimenti solidi su base di 60 giorni. Nel caso delle elezioni del 2020, questi hanno raggiunto il 113%.





«A seguito di molteplici shock negli ultimi anni, bitcoin ha spesso sovraperformato sia l'S&P 500 sia l'oro nelle settimane e nei mesi successivi all'inizio delle perturbazioni», ha commentato BlackRock.





«Questo schema si è mantenuto finora nel 2026, nel contesto del conflitto in corso tra Stati Uniti e Iran, con bitcoin che ha prodotto rendimenti positivi e sovraperformato azioni e oro dopo l'inizio delle ostilità a febbraio e la fine dell'accordo di cessate il fuoco a luglio.»





Confronto tra i rendimenti degli asset macroeconomici (screenshot). Fonte: BlackRock





Ulteriori dati collocano la volatilità realizzata di Bitcoin su 12 mesi al 40%, rispetto al 26% dell'oro e al 12% dell'S&P 500. La correlazione mobile a sei mesi tra Bitcoin e l'S&P, presentata come media decennale, è ora pari a 0,18 — ancora notevolmente superiore al valore di 0,06 dell'oro.





«La tesi d'investimento sottostante a Bitcoin è più vicina a quella dell'oro — come alternativa monetaria globale e copertura contro l'inflazione, il disordine globale e il calo della fiducia nelle valute fiat. Anche per l'oro, che tende a essere considerato un asset standard non correlato e riserva di valore, esistono brevi periodi di elevata correlazione con le azioni, tra cui il COVID nel 2020-2021 e il ciclo di allentamento monetario nel 2023», ha aggiunto il rapporto.





Dati sulla correlazione tra Bitcoin e S&P 500 (screenshot). Fonte: BlackRock





Dall'ottobre 2025, l'andamento del prezzo di BTC ha portato alcuni a mettere in dubbio il suo ruolo come forma di «oro digitale». In un rapporto del primo trimestre, il gestore patrimoniale Grayscale ha descritto il comportamento a breve termine come più simile a quello di un titolo growth che all'oro, sottolineando la sua bassa correlazione con quest'ultimo.



