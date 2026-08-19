Bitcoin si è unito alle azioni statunitensi in un ampio rally dopo che il Tesoro USA ha annunciato che, a partire da settembre, avrebbe almeno raddoppiato l’importo delle operazioni di riacquisto del debito.

Bitcoin (BTC) ha raggiunto i livelli più alti dall’inizio di giugno dopo l’apertura di Wall Street di mercoledì, mentre i mercati reagivano a una misura del governo statunitense per aumentare la liquidità.





Punti chiave:





Bitcoin guadagna il 6% nella giornata e raggiunge quota 69.749 $, il livello più alto dal 2 giugno.

Il Tesoro USA prevede di raddoppiare almeno la dimensione massima delle operazioni di riacquisto del debito, portandola a 4 miliardi di dollari. Questo potrebbe alimentare un rally più ampio degli asset rischiosi.

La mancanza di liquidità delle stablecoin sugli exchange significa che il rialzo del prezzo di BTC rimane limitato, afferma Bitfinex. La liquidità delle stablecoin è diminuita di 14 miliardi di dollari da maggio.





Bitcoin sale mentre i rendimenti dei Treasury USA calano grazie al piano di riacquisto





I dati di TradingView hanno mostrato BTC/USD sopra i 69.700 $ su Bitstamp, in rialzo del 6% nella giornata.

Grafico giornaliero di BTC/USD. Fonte: Cointelegraph/TradingView





I mercati azionari statunitensi hanno aperto in rialzo dopo che il Dipartimento del Tesoro USA ha annunciato che avrebbe almeno raddoppiato l’entità dei riacquisti del debito pubblico, da 2 miliardi di dollari a un minimo di 4 miliardi per operazione, a partire dal 9 settembre.





Il rendimento dei titoli di Stato USA a 30 anni, che aveva raggiunto il livello più alto in quasi 20 anni martedì, è sceso immediatamente dopo la notizia e al momento della stesura era al 5,19%, in calo di 9 punti base.





“Questo aumento delle dimensioni delle operazioni di riacquisto riflette il desiderio del Tesoro di fornire un maggiore sostegno alla liquidità nei settori nominali a più lunga scadenza, dove vi è un interesse costantemente forte da parte degli operatori di mercato, come dimostra il volume significativo di offerte di alta qualità che il Tesoro riceve regolarmente nelle operazioni di riacquisto a più lunga scadenza”, ha dichiarato un comunicato stampa ufficiale.





Grafico giornaliero dei rendimenti dei Treasury USA a 30 anni. Fonte: Cointelegraph/TradingView





L’aumento dei riacquisti del debito significa che il governo statunitense aggiungerà liquidità in qualità di acquirente al mercato del debito a lungo termine. In precedenza, gli analisti avevano indicato l’aumento del debito societario, soprattutto nel settore dell’IA, come una delle cause dell’impennata dei rendimenti.





“Questo NON è un rimborso del debito, è solo una riorganizzazione del calendario delle scadenze dei Treasury”, ha dichiarato Peter Boockvar, chief investment officer di One Point BFG Wealth Partners, citato dalla CNBC.





L’annuncio arriva mentre il debito nazionale statunitense si avvicina alla soglia simbolica dei 40.000 miliardi di dollari. Martedì, la risorsa di trading The Kobeissi Letter ha osservato che i pagamenti degli interessi sul debito avevano raggiunto 1.400 miliardi di dollari soltanto negli ultimi 12 mesi, triplicando dal 2020.





“Se i tassi rimarranno stabili, i pagamenti degli interessi sono destinati a salire a 1.700 miliardi di dollari entro novembre 2028”, ha previsto in un post su X accompagnato da dati di Bank of America.





Dati sui pagamenti degli interessi del Tesoro USA. Fonte: The Kobeissi Letter su X.com





La liquidità delle stablecoin limita la ripresa di Bitcoin: Bitfinex





Analizzando la forza attuale del prezzo di BTC rispetto all’S&P 500, che ha raggiunto nuovi massimi storici la scorsa settimana, l’exchange di criptovalute Bitfinex ha sottolineato il problema di liquidità di Bitcoin. Secondo l’exchange, le riserve di stablecoin sugli exchange sono diminuite di 14 miliardi di dollari da maggio.





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“Finché l’offerta di stablecoin non invertirà la tendenza, il rally rimarrà privo di finanziamenti”, ha detto ai follower su X.





La liquidità delle stablecoin funge da “polvere da sparo” in attesa di essere impiegata nelle criptovalute, e la sua assenza riflette la convinzione degli investitori che le principali opportunità non siano ancora imminenti.





I dati della piattaforma di analisi onchain CryptoQuant e il suo indicatore Stablecoin Supply Ratio (SSR), che misura la capitalizzazione di mercato di Bitcoin rispetto alla capitalizzazione aggregata del mercato delle stablecoin, riflettono condizioni di liquidità più restrittive, in particolare nelle ultime sei settimane.





Un SSR più elevato significa che la liquidità delle stablecoin sta uscendo dagli exchange e, dal 30 giugno, è salita da 9,82 a 11,69. Il valore SSR più alto del 2026 è stato osservato il 14 gennaio, a 12,83.

Dati SSR di Bitcoin. Fonte: CryptoQuant



