L’analista di Standard Chartered punta a BTC a 100.000 $ mentre il Tesoro USA raddoppia i riacquisti a lunga scadenza
Il rimbalzo di Bitcoin verso i 69.000 $ sta guadagnando slancio, mentre Geoff Kendrick indica condizioni di liquidità in miglioramento e un potenziale minimo del ciclo.
Bitcoin potrebbe essere pronto a una corsa verso i 100.000 $ entro la fine dell’anno, poiché il Tesoro USA intensifica il sostegno al segmento a lunga scadenza del mercato dei titoli di Stato nel tentativo di contenere l’aumento dei tassi d’interesse, secondo l’analista di Standard Chartered Geoff Kendrick.
In una recente nota ai clienti condivisa con Cointelegraph, Kendrick ha affermato che il livello tecnico chiave di Bitcoin (BTC) è 65.500 $, con una rottura al di sopra di tale soglia che potrebbe confermare che il minimo del ciclo è già stato raggiunto.
«Gli investitori dovrebbero ora posizionarsi per un movimento verso 100.000 USD entro la fine del 2026», ha scritto.
Oltre alle dinamiche del ciclo quadriennale di Bitcoin, che secondo Kendrick indicano un minimo imminente, l’analista ha evidenziato l’ annuncio di mercoledì del Dipartimento del Tesoro secondo cui raddoppierà almeno la dimensione massima di determinati riacquisti di sostegno alla liquidità per i titoli di Stato con scadenze più lunghe.
Il Tesoro aumenterà la dimensione massima delle operazioni di riacquisto rivolte ai titoli nominali con cedola a 10-20 anni e a 20-30 anni, portandola da 2 miliardi a un minimo di 4 miliardi di dollari per operazione. Il programma ampliato dovrebbe svolgersi dal 9 settembre al 4 novembre.
L’annuncio ha fatto bruscamente scendere i rendimenti dei Treasury a lunga scadenza, allentando parte della pressione che si era accumulata sui mercati finanziari in seguito a una forte svendita obbligazionaria.
L’annuncio del Tesoro di mercoledì «è esattamente il tipo di cosa che Bitcoin ama», ha scritto Kendrick, sottolineando la tendenza storica dell’asset digitale a beneficiare degli interventi governativi sulla liquidità e la sua offerta fissa, che lo rende resistente alla svalutazione monetaria.
I primi segnali sembrano sostenere la tesi di Kendrick: secondo CoinMarketCap, Bitcoin è aumentato di oltre il 6%, raggiungendo quasi i 69.000 $ nella tarda mattinata di mercoledì durante le contrattazioni negli Stati Uniti, il livello più alto dall’inizio di giugno.
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