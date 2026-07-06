Analista: Strategy potrebbe rivelare ulteriori acquisti di BTC

Bitcoin (BTC) ha registrato un picco di volatilità all’apertura di Wall Street di lunedì, quando i mercati hanno reagito alle nuove vendite di BTC da parte della società tecnologica Strategy.

Bitcoin perde guadagni accumulati durante festività a causa della vendita di Strategy

I dati di TradingView hanno mostrato che il cambio BTC/USD è sceso a quasi 61.000 dollari, registrando perdite giornaliere superiori al 4%.

Grafico a quattro ore di BTC/USD. Fonte: Cointelegraph/TradingView



Un rimbalzo all’apertura della sessione statunitense ha spinto il prezzo al rialzo, prima che si stabilizzasse intorno alla soglia dei 62.000 dollari al momento della stesura di questo articolo.

Strategy ha rivelato di aver venduto 3.588 BTC fino al 5 luglio per finanziare il pagamento dei dividendi sulle azioni privilegiate e ricostituire le riserve di liquidità.

Commentando gli ultimi movimenti del prezzo del BTC, il commentatore di X Exitpump ha suggerito che la notizia relativa a Strategy abbia agito da catalizzatore per un mercato già in fase di indebolimento.

“I segnali ribassisti c’erano già, ne avevo parlato ieri; la notizia della vendita da parte di Saylor ha semplicemente innescato un ulteriore crollo”, ha scritto.

«I flussi di finanziamento sono ancora piuttosto positivi. Credo sia tutto. Secondo me ci sarà un rimbalzo a breve termine dai 61,2k e poi un ulteriore crollo.»

Exitpump ha fatto riferimento ai tassi di finanziamento sugli exchange, con un post pubblicato domenica in cui si ipotizzava che un acquirente stesse utilizzando il metodo del prezzo medio ponderato nel tempo (TWAP) per aumentare la propria esposizione.

“Una volta che l’acquirente TWAP si ritirerà, non mi sorprenderebbe assistere a un rapido crollo al ribasso”, ha scritto, prevedendo un tetto massimo di prezzo a 64.000 dollari.

Grafico BTC con i dati su funding rate. Fonte: Exitpump/X



Il trader e analista di Rekt Capital non è sembrato sorpreso da questo andamento, ribadendo le somiglianze tra l’attuale andamento dei prezzi e l’ultima fase del mercato ribassista del 2022.

“In generale, Bitcoin sta facendo esattamente la stessa cosa che faceva nell’estate del 2022”, ha detto ai suoi follower su X.

Un grafico allegato mostrava che la linea di tendenza della media mobile esponenziale (EMA) a 50 mesi potrebbe diventare una nuova resistenza, proprio come quattro anni fa.

Grafico mensile di BTC/USD con 21, 50EMA. Fonte: Rekt Capital/X





Analista: Strategy potrebbe rivelare ulteriori acquisti di BTC

Altri sono rimasti ottimisti: il trader Jelle, ad esempio, ha individuato divergenze rialziste sui grafici settimanali dell’indice di forza relativa (RSI) della coppia BTC/USD.

“Nel corso degli anni ho visto il grafico del $BTC in condizioni ben peggiori di queste”, ha sostenuto.

Grafico settimanale BTC/USDT con dati RSI. Fonte: Jelle/X



Come continua a riportare Cointelegraph, vari indicatori on-chain hanno segnalato segnali di inversione di tendenza che non si registravano dalla fine del 2022.

Il trader e analista di criptovalute Michaël van de Poppe, nel frattempo, ha suggerito che la stessa Strategy potrebbe finire per innescare un rimbalzo del mercato.

“I mercati stanno reagendo con uno shock a questa notizia. Il $BTC è in calo, e questo riflette chiaramente il potenziale impatto derivante dal fatto che Strategy possa continuare a vendere Bitcoin in futuro”, ha scritto su X.

“Tuttavia, non mi sorprenderebbe se nei prossimi giorni venisse diffuso un messaggio in cui si afferma che hanno acquistato più $BTC di quanti ne abbiano venduti.”