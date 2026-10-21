



Bitcoin (BTC) ha superato gli 84.000 $ dopo l’apertura di Wall Street di mercoledì, mentre le azioni statunitensi hanno ampliato i guadagni grazie ad altri solidi risultati societari.





Punti chiave:

Mercoledì Bitcoin è salito di quasi il 2%, tornando a 84.600 $ per la prima volta dal 7 ottobre.

I ricavi operativi di SpaceX nel terzo trimestre hanno superato le attese di quasi il 15%, attestandosi a 14,6 miliardi di dollari.

Secondo l’analista crypto Rekt Capital, il prezzo di BTC deve chiudere la giornata sopra gli 83.400 $ per spostare l’attenzione verso l’alto all’interno del suo intervallo di scambio.





I risultati del terzo trimestre di SpaceX aiutano Bitcoin a raggiungere gli 84.600 $





I dati di TradingView hanno mostrato che BTC/USD guadagnava quasi il 2% nella giornata, mentre i mercati reagivano a risultati del terzo trimestre di SpaceX significativamente superiori alle attese.





Grafico giornaliero BTC/USD. Fonte: Cointelegraph/TradingView





Dopo la chiusura del mercato di martedì, SpaceX ha riportato ricavi per 14,6 miliardi di dollari nel terzo trimestre, in aumento del 161% su base annua e superiori di quasi il 15% alle aspettative. L'utile netto della società è ammontato a 4,4 miliardi di dollari nel trimestre.





«La combinazione della nostra leadership nei lanci, dei ricavi ricorrenti di Starlink e della significativa espansione della nostra infrastruttura SI continua a generare una significativa leva operativa», ha commentato il direttore finanziario Bret Johnsen nel comunicato sugli utili.





Le azioni statunitensi erano in rialzo all'inizio della sessione di contrattazioni negli Stati Uniti: l'indice Nasdaq Composite, fortemente orientato verso il settore tecnologico, guadagnava lo 0,7% a 26.601 punti, prima di ritracciare parte dei guadagni. I risultati di Tesla e Meta sono attesi dopo la chiusura del mercato di mercoledì.





Indice Nasdaq Composite a un’ora. Fonte: Cointelegraph/TradingView





In una nota citata da CNBC, gli analisti di Truist Securities hanno suggerito che la performance di SpaceX abbia contribuito a placare i timori del mercato sulla spesa aziendale per lo sviluppo dell’IA. La scorsa settimana, quei dubbi sono riemersi in una nuova ondata di vendite nel settore tecnologico iniziata in Corea del Sud e propagatasi in Asia e negli Stati Uniti.





«Nonostante le preoccupazioni del mercato relative al finanziamento dei fornitori di servizi cloud per l’IA della scorsa settimana, riteniamo che il terzo trimestre 2026 di SpaceX rappresenti il primo dato della stagione degli utili a sostenere lo scenario rialzista per i fornitori di servizi cloud per l’IA», ha scritto Truist.





L’indice composito sudcoreano KOSPI ha chiuso la sessione di mercoledì in rialzo del 3,29%, a 5.735 punti.





Grafico giornaliero dell’indice composito KOSPI. Fonte: Cointelegraph/TradingView





Analista: BTC deve recuperare 83.400 $ alla chiusura giornaliera





L’azione dei prezzi di BTC ha iniziato a eliminare la liquidità degli ordini di vendita intorno agli 84.000 $, mentre le liquidazioni totali delle posizioni short sulle criptovalute si avvicinano ai 110 milioni di dollari nelle ultime quattro ore, secondo i dati di CoinGlass.





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Mappa termica delle liquidazioni di BTC. Fonte: CoinGlass





Nei timeframe a quattro ore, BTC/USD ha superato la sua media mobile semplice (SMA) a 200 periodi, a 83.878 dollari, per la prima volta dal 14 ottobre. Il livello di 84.000 dollari ha ospitato diversi massimi uguali formatisi originariamente tra l’11 e il 14 ottobre, rafforzando il suo status di livello di resistenza.





Grafico a quattro ore di BTC/USD con SMA a 200 periodi. Fonte: Cointelegraph/TradingView





Nell’analisi di mercoledì, il trader e analista crypto Rekt Capital ha affermato che Bitcoin doveva ancora chiudere una candela giornaliera sopra gli 83.400 dollari per tornare a testare il massimo del suo intervallo locale.

«Bitcoin deve evitare di essere respinto dagli 83.400 dollari (rosso), perché ciò manderebbe ancora una volta il prezzo sotto gli 82.500 dollari», ha riassunto su X, insieme a un grafico esplicativo.





Grafico giornaliero BTC/USD. Fonte: Rekt Capital su X.com











