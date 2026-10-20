Gli investitori in Bitcoin (BTC) che si trovano in perdita non realizzata stanno limitando i guadagni del prezzo a 87.700 $, mentre gli afflussi negli ETF rafforzano il supporto a 80.000 $, rivela un’analisi.





Punti chiave:





Gli investitori in Bitcoin che hanno acquistato BTC nelle fasi finali del 2025 hanno una base di costo aggregata di circa 87.700 $, che ora funge da resistenza secondo l’analisi di Glassnode.

L’area immediatamente sopra gli 87.000 $ ospita diversi livelli di resistenza, tra cui l’apertura del 2026 a 87.490 $ e la media mobile a 20 mesi a 87.165 $.

Il supporto del prezzo di Bitcoin a 80.000 $ si rafforza, poiché la liquidità degli ordini di acquisto si concentra su questo livello psicologico.





Gli acquirenti di Bitcoin del 2025 si aggiungono alla zona di resistenza a 87.000 $





Una nuova ricerca della piattaforma di analisi on-chain Glassnode rivela che il punto di pareggio di una coorte di nuovi detentori di Bitcoin sta attualmente fungendo da resistenza.





Dall’inizio dell’anno, due gruppi di detentori hanno impedito a BTC/USD di salire quando il prezzo ha messo alla prova la loro base di costo di acquisto.





Nel novembre 2025, il prezzo ha perso la base di costo degli investitori entrati tra sei e 12 mesi prima, che all’epoca era pari a 94.000 $. Quando il prezzo ha tentato di superare la linea di tendenza a 97.100 $ nel gennaio 2026, questa è diventata una resistenza, innescando un rifiuto e spingendo il prezzo al ribasso.





Una linea di tendenza di resistenza simile è rappresentata dalla base di costo degli investitori che hanno acquistato BTC da uno a due anni prima. Questa coorte è entrata in perdita aggregata nel febbraio di quest’anno, quando il prezzo ha perso la sua base di costo di 76.900 $. A maggio, la base di costo ha fermato un rimbalzo del prezzo poco sopra gli 82.000 $.





In entrambi i casi, gli acquirenti in perdita che cercavano di uscire dalle loro posizioni al punto di pareggio hanno creato un muro di pressione di vendita che la nuova domanda non è riuscita a compensare. Glassnode ha commentato l’entità dei ritracciamenti del prezzo di BTC dopo i rifiuti da una delle due basi di costo.





«Bitcoin è salito fino alla base di costo a 6-12 mesi a gennaio, per poi scendere di oltre un terzo. Ha raggiunto la base di costo a 1-2 anni a maggio, per poi scendere di circa un quarto», ha dichiarato. «I detentori da 1-2 anni hanno inoltre aumentato le vendite durante il rally all’inizio di ottobre.»





Le basi di costo della coorte a sei-dodici mesi e della coorte a uno-due anni sono attualmente rispettivamente pari a 87.700 $ e 99.500 $.





Grafico BTC/USD con i livelli di pareggio delle coorti (screenshot). Fonte: Glassnode





L’area sopra gli 87.000 dollari comprende anche il prezzo di apertura del 2026, pari a 87.490 dollari, e la media mobile semplice (SMA) a 20 mesi per BTC/USD, pari a 87.165 dollari: un livello che, una volta recuperato come supporto, ha storicamente preceduto nuovi massimi storici.





La base di costo degli ETF offre un nuovo supporto al prezzo di BTC





Al di sotto del prezzo spot corrente, la base di costo degli exchange-traded fund (ETF) spot statunitensi su Bitcoin indica uno dei diversi livelli di supporto d’interesse intorno alla soglia degli 80.000 dollari.





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Glassnode calcola la base di costo degli ETF spot a 81.500 dollari, mentre la media reale del mercato di Bitcoin — la base di costo di tutti i BTC acquistati sui mercati secondari — si attesta a 77.500 dollari. Al di sotto di questo livello, il punto di pareggio dei detentori a breve termine di Bitcoin — entità di portafogli che detengono una determinata quantità di BTC per un massimo di sei mesi senza vendere — si trova a 74.600 dollari.





In quanto importante livello psicologico, gli 80.000 dollari fungono ora da calamita per la liquidità in acquisto nei book degli ordini degli exchange.





“Il blocco si trova appena al di sotto della base di costo degli ETF spot statunitensi, quindi la zona tra 80.000 e 81.500 dollari è il punto in cui il supporto del book degli ordini e quello on-chain si sovrappongono. Una rottura al ribasso porterebbe in gioco il cluster di liquidazioni appena sotto gli 80.000 dollari e poi la media reale del mercato, vicino ai 78.000 dollari”, ha commentato Glassnode.





Grafico BTC/USD con dati sulla base di costo, media reale del mercato (screenshot). Fonte: Glassnode



