Bitcoin (BTC) ha toccato nuovi minimi di diverse settimane dopo l’apertura di Wall Street venerdì, mentre l’andamento del prezzo di BTC divergeva da quello dei mercati azionari.

Punti chiave:

Bitcoin è sceso a 74.762 dollari dopo l’inizio della sessione di scambi statunitense di venerdì, il livello più basso dal 21 agosto.

Gli investitori si sono riversati sui titoli tecnologici dopo il sell-off di giovedì, con l’indice Nasdaq Composite in rialzo dell’1,8% nella prima ora.

L’analisi del prezzo di BTC ha avvertito che il livello di 69.000 dollari potrebbe tornare in gioco se il supporto della linea di tendenza a 50 settimane cedesse.



Bitcoin amplia le perdite dopo che i dati sull’occupazione negli Stati Uniti superano le previsioni

I dati di TradingView hanno mostrato BTC/USD scendere sotto i 75.000 dollari, raggiungendo livelli visti l’ultima volta a metà agosto. La capitalizzazione totale del mercato crypto era in calo dello 0,5% nella giornata.

Grafico a un’ora di BTC/USD. Fonte: Cointelegraph/TradingView





I mercati azionari statunitensi hanno recuperato terreno, poiché i trader hanno approfittato delle azioni tecnologiche fortemente scontate. Al momento della stesura, l’indice S&P 500 e il Nasdaq Composite erano in rialzo rispettivamente dello 0,6% e dell’1,2%.

Grafico a un’ora dell’indice Nasdaq Composite. Fonte: Cointelegraph/TradingView





Alcuni titoli tecnologici hanno registrato guadagni molto più marcati, con SanDisk e Micron Technology entrambi in rialzo del 6,3%.

I dati sui nuovi posti di lavoro non agricoli negli Stati Uniti, pubblicati venerdì, hanno mostrato che a ottobre l’economia ha creato 165.000 posti di lavoro, ben al di sopra delle aspettative di mercato, pari a 65.000. Anche il dato di settembre, pari a 29.000, è stato rivisto al rialzo a 60.000.

«L’occupazione è aumentata nei servizi professionali e alle imprese, nell’assistenza sanitaria e nei trasporti e magazzinaggio», ha riferito un comunicato ufficiale dell’Ufficio di statistica del lavoro degli Stati Uniti (BLS), aggiungendo che il tasso di disoccupazione era ora del 4,1%, contro il 4,2% previsto.

Tasso di disoccupazione civile negli Stati Uniti. Fonte: BLS





Una performance più solida del mercato del lavoro può rappresentare un ostacolo per le criptovalute e gli asset rischiosi, poiché suggerisce che l’economia può gestire qualsiasi inasprimento della politica monetaria, riducendo a sua volta gli afflussi di liquidità sul mercato.

Sulla scia degli ultimi dati, le aspettative che la Federal Reserve aumenti i tassi di interesse di 25 punti base nella riunione di dicembre sono salite dal 66,9% al 76,8%, secondo i dati del FedWatch Tool del CME Group.

Confronto delle probabilità relative al tasso obiettivo della Fed per la riunione FOMC di dicembre (screenshot). Fonte: CME Group

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L’analisi prevede un potenziale calo del prezzo di BTC a 69.000 $

Bitcoin ha testato il supporto intorno alla sua media mobile semplice (SMA) a 50 settimane, a 77.533 $.

Grafico giornaliero di BTC/USD con SMA a 50 settimane. Fonte: Cointelegraph/TradingView





Nella sua più recente analisi di mercato, Keith Alan, cofondatore della piattaforma di trading di criptovalute Material Indicators, ha avvertito delle conseguenze della perdita della linea di tendenza, che funge da supporto dalla metà di settembre.

«Per quanto questo livello di supporto appaia solido sia dal punto di vista tecnico sia da quello strutturale, non possiamo confermarne la tenuta prima della chiusura della W», ha scritto su X, riferendosi alla chiusura della candela settimanale.

Alan ha indicato un possibile calo di BTC/USD fino a 69.000 dollari qualora l’area intorno a 75.500 dollari non riuscisse a mantenere il supporto. Secondo Alan, una ripresa dipendeva dal fatto che la coppia producesse una serie di massimi e minimi crescenti sui timeframe inferiori.