Un post diventato virale sui social media sta riportando alla ribalta una presunta previsione su Bitcoin che sembra aver azzeccato diversi livelli di prezzo significativi di BTC dal 2019 al 2024, con un unico obiettivo finale ancora da raggiungere: 145.000 dollari entro ottobre 2026.

Obiettivo relativo a Bitcoin deve ancora essere dimostrato

Lo screenshot, condiviso dall'account dedicato alle criptovalute Corleone, mostra un post anonimo in stile 4chan datato 20 dicembre 2018.

Screenshot delle previsioni sul prezzo di Bitcoin. Fonte: X/Corleone





Si sostiene che un certo gruppo detenga “circa il 90% dell’offerta totale” e vengono elencati gli obiettivi di prezzo del Bitcoin per ottobre 2019, febbraio 2021, luglio 2021, novembre 2021, aprile 2022, novembre 2022, marzo 2024, luglio 2024, settembre 2024 e ottobre 2026.

A prima vista, la previsione sembra insolitamente corretta, tanto che Corleone l’ha definita «incredibilmente precisa». Il Bitcoin è stato effettivamente scambiato a diversi dei livelli storici elencati, tra cui circa 67.000 dollari nel novembre 2021 e quasi 16.000 dollari durante il minimo del mercato ribassista del novembre 2022.

Tuttavia, considerare lo screenshot come autentico presenta diversi problemi.

Post originale non verificabile pubblicamente

Il problema principale è la provenienza. Lo screenshot non mostra un link verificabile all’archivio, un tripcode o alcun indicatore di identità che colleghi la previsione a un utente di 4chan identificabile.

Questo è importante perché i post su 4chan sono solitamente anonimi per definizione. “Anonimo” non indica una singola persona o un singolo account. Senza una fonte archiviata, non c’è alcun modo affidabile per dimostrare che la stessa persona abbia previsto gli eventi prima che si verificassero.

Un post su Binance Square del luglio 2024 utilizza la stessa formulazione «detentiamo circa il 90% dell’offerta totale» e molti degli stessi obiettivi, ma indica il prezzo del Bitcoin a 105.400 dollari nel settembre 2024.

Screenshot delle previsioni sul prezzo di Bitcoin. Fonte: Binance Square





Lo screenshot virale più recente, invece, mostra settembre 2024 a 74.000 dollari e aggiunge l'obiettivo di ottobre 2026 a 145.000 dollari.

Questa differenza è un importante campanello d'allarme. Suggerisce che l'immagine o l'elenco delle previsioni possa essere stato modificato nel corso del tempo per adattarsi meglio all'andamento storico dei prezzi del Bitcoin.

Affermazione relativa alla capitalizzazione di mercato non torna

Lo screenshot indica inoltre che, secondo la previsione, la capitalizzazione di mercato raggiungerebbe i 5,7 trilioni di dollari, con un dominio del Bitcoin compreso tra il 40% e il 47%.

Se la cifra di 5,7 trilioni di dollari si riferisce esclusivamente al Bitcoin, è matematicamente errata. A 145.000 dollari per BTC e con circa 20 milioni di BTC in circolazione, la capitalizzazione di mercato del Bitcoin sarebbe di circa 2,9 trilioni di dollari.

Anche considerando l’intera offerta massima di Bitcoin pari a 21 milioni, la capitalizzazione di mercato si attesterebbe intorno ai 3,05 trilioni di dollari.

Se il post si riferisce al mercato totale delle criptovalute, la formulazione non è chiara e comunque non dimostra nulla riguardo all’autenticità della previsione.

Affermazione secondo cui «il 90% dell'offerta di BTC» non è supportata da prove

Lo screenshot afferma inoltre: «Attualmente deteniamo circa il 90% dell’offerta totale».

Bitcoin ha circa 20,04 milioni di BTC in circolazione e un limite massimo di offerta pari a 21 milioni di BTC, quindi il 90% implicherebbe il controllo di circa 18 milioni di BTC.

Inoltre, secondo la fonte di dati Bitinfocharts, i 100 indirizzi Bitcoin più ricchi controllano circa il 15,27% dell’offerta di BTC, mentre i primi 10.000 indirizzi ne detengono circa il 53,89%.

Si tratta di una percentuale ben al di sotto del 90% dell’offerta che l’autore del post virale avrebbe presumibilmente in mano.

Per ora, l’affermazione secondo cui un utente anonimo di 4chan avrebbe previsto con precisione i principali movimenti di prezzo del Bitcoin fino al 2026 dovrebbe essere considerata non provata. Sembra più probabile che si tratti di un meme sulle criptovalute modificato o riciclato piuttosto che della prova dell’esistenza di un trader che “non sbaglia mai”.