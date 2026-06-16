L'Hashprice torna sopra i 30 $

La mining difficulty di Bitcoin è scesa del 10,09% domenica, segnando l’11ª maggiore correzione al ribasso della blockchain e allentando parte della pressione sui miner.

Galaxy Research ha dichiarato che la difficulty di mining è diminuita da 138,96 trilioni a 124,93 trilioni al blocco 953.568 domenica, registrando il secondo calo più ampio del 2026 e una flessione del 20% rispetto al picco di novembre.

Il prezzo di Bitcoin (BTC) ha registrato un calo di circa il 15% da inizio giugno, il che ha “ridotto i margini dei miner”, ha affermato Galaxy. L'azienda ha aggiunto che l'epoca, ovvero il periodo che intercorre tra un adeguamento della difficulty di mining e l'altro, è durata 15,6 giorni, superando i 14 giorni tipici, poiché parte dell’hashrate è andata offline.

La difficulty di mining mantiene stabile la produzione dei blocchi anche quando cambia la quantità di potenza di calcolo presente sulla rete. Il calo significa che per i miner Bitcoin sarà più semplice minare blocchi, poiché la diminuzione dell’hashrate comporta una minore competizione.

La difficulty storica di Bitcoin è in diminuzione, con il calo registrato domenica evidenziato in arancione. Fonte: Galaxy Research

L’hashrate totale, ovvero la quantità di potenza di calcolo dedicata al mining, è attualmente pari a 886 exahash al secondo (EH/s). Secondo Blockchain.com, è sceso del 12% finora questo mese ed è in calo del 23% rispetto al picco di ottobre.

I miner rimasti attivi guadagnano ora circa il 9% in più per macchina, secondo il crypto trader Merlijn Enkelaar.

La difficulty di mining Bitcoin era scesa di oltre l’11% a febbraio a causa delle limitazioni operative dovute alle tempeste e di un crollo del 25% nel prezzo di BTC. Il maggiore calo della difficulty mai registrato risale a luglio 2021, dopo il divieto di mining imposto dalla Cina e il successivo esodo dei miner.

Il prossimo aggiustamento della difficulty è atteso per il 27 giugno, con CoinWarz che prevede un lieve aumento dell’1,69%, fino a circa 127 trilioni.

L'Hashprice torna sopra i 30 $

L’hashprice, che quantifica quanto un miner può aspettarsi di guadagnare da una specifica quantità di hashrate, è aumentato del 13% a seguito del calo della difficulty e si attesta attualmente a 33 $ per petahash al secondo al giorno, secondo Hashrate Index.

Si tratta di una soglia importante, poiché spinge un numero maggiore di miner verso il punto di breakeven lordo, ha riportato sabato The Energy Mag.

Secondo il report, le flotte di miner più efficienti continueranno a generare profitti anche con un hashprice più basso, mentre le macchine di generazione più vecchia, con costi di elettricità più elevati, saranno probabilmente spente.