L’iShares Bitcoin Trust (IBIT) di BlackRock ha registrato lunedì il maggiore deflusso giornaliero da giugno, mentre gli ETF Bitcoin spot quotati negli Stati Uniti hanno iniziato novembre con ulteriori deflussi.

I fondi hanno registrato deflussi netti per 398,6 milioni di dollari, guidati dai 405,3 milioni di dollari di IBIT, secondo i dati di Farside Investors.

Il deflusso di IBIT è stato il maggiore dal 26 giugno, quando gli investitori avevano ritirato 444,5 milioni di dollari. Il Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) di Fidelity ha raccolto lunedì 6,7 milioni di dollari, compensando parzialmente i deflussi.

I ritiri hanno seguito deflussi netti per 515 milioni di dollari dagli ETF Bitcoin spot statunitensi a ottobre. Finora nel 2026 i fondi hanno registrato deflussi netti per circa 38 milioni di dollari.

«Non interpreterei questi deflussi come un rifiuto degli asset digitali», ha dichiarato lunedì Edwin Mata, CEO della società di tokenizzazione Brickken, in un commento pubblicato lunedì. «Gli investitori riducono la propria esposizione quando aumenta l’incertezza, soprattutto dopo un evento che solleva interrogativi sulla sicurezza dell’infrastruttura di mercato.»

I ritiri sono avvenuti in un contesto di più ampia volatilità del mercato crypto, in seguito all’ attacco hacker da 6,3 miliardi di dollari ai danni di Binance.

Lunedì Bitcoin è brevemente sceso sotto i 76.400 dollari, il livello più basso da agosto, secondo CoinGecko. Al momento della pubblicazione, la criptovaluta era scambiata intorno ai 76.600 dollari, in calo del 3,7% negli ultimi sette giorni.

Anche gli ETF spot statunitensi su Ether (ETH) hanno registrato lunedì deflussi netti per circa 140 milioni di dollari, prolungando a sei sessioni di negoziazione la serie negativa dopo aver registrato deflussi mensili record per 1,61 miliardi di dollari a ottobre, secondo i dati di SoSoValue.

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