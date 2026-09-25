Le opzioni IBIT vengono scambiate in modo più calmo dopo il rimbalzo di Bitcoin

Le opzioni sull’iShares Bitcoin Trust (IBIT) di BlackRock scontano oscillazioni più contenute rispetto a quelle registrate dal fondo durante il recente rimbalzo di Bitcoin, secondo Saxo Bank.

La volatilità implicita di IBIT era pari al 37,4%, rispetto a una volatilità realizzata del 45,5% nelle 20 sessioni di negoziazione fino a martedì, ha scritto giovedì Koen Hoorelbeke, strategist di Saxo per gli investimenti e le opzioni.

Sulla base dei dati di mercoledì, l’analisi di Hoorelbeke ha collocato il rank della volatilità implicita di IBIT a 11,9, ponendo l’indicatore vicino al limite inferiore del suo intervallo di 12 mesi.

«A nostro avviso, il mercato delle opzioni sembra scontare condizioni più calme di quelle determinate dal recente passato», ha scritto Hoorelbeke.

La volatilità implicita riflette le aspettative sulle future oscillazioni dei prezzi incorporate nei prezzi delle opzioni, mentre la volatilità realizzata misura i movimenti passati.

Hoorelbeke ha individuato una resistenza intorno agli 87.000 dollari, dove l’avanzata di Bitcoin si è arrestata il 21 settembre, e un supporto tra 76.000 e 77.000 dollari.

Bitcoin veniva scambiato a 84.751 dollari al momento della stesura, in rialzo dell’1,6% nelle ultime 24 ore, secondo CoinGecko.

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