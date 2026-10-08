NEAR è entrata tra le prime 20 criptovalute per capitalizzazione di mercato, mentre NEAR Intents ha superato i 31 miliardi di dollari di volume cumulativo delle transazioni.

Il token nativo di NEAR Protocol è entrato giovedì tra le prime 20 criptovalute per capitalizzazione di mercato dopo essere salito del 138% negli ultimi 30 giorni, secondo CoinGecko.

Al momento della stesura, NEAR veniva scambiato intorno a 5,51 dollari, in rialzo di circa il 7% nelle 24 ore, con una capitalizzazione di mercato di circa 7,2 miliardi di dollari e un volume di scambi nelle 24 ore di circa 1,2 miliardi di dollari. NEAR precede Stellar (XLM), che ha una capitalizzazione di mercato di quasi 7 miliardi di dollari.

NEAR Intents, un protocollo di trading cross-chain, ha gestito oltre 31 miliardi di dollari di volume cumulativo delle transazioni, secondo NEAR Intents Explorer.

La crescita di NEAR nelle classifiche segue anche il lancio del 29 settembre del primo prodotto quotato in borsa statunitense che replica il token. Il fondo Bitwise è negoziato sul NYSE Arca con il ticker NRR e offre agli investitori un’esposizione a NEAR senza detenere direttamente la criptovaluta.

La scorsa settimana NEAR Intents ha subito un exploit da 3,8 milioni di dollari che ha coinvolto la sua infrastruttura per i depositi e i prelievi. Il 2 ottobre, il direttore generale Alex Shevchenko ha dichiarato che tutti i fondi rubati erano stati restituiti, un giorno dopo la divulgazione della violazione.

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