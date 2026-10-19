Bitcoin (BTC) inizia la terza settimana di ottobre a 82.000 $, mentre i mercati delle criptovalute e azionari avviano un rimbalzo prudente.

Punti chiave:

L’indice composito KOSPI della Corea del Sud ha guadagnato quasi l’1,8% lunedì, dopo le perdite della scorsa settimana trainate dal settore tecnologico.

I mercati hanno scontato due ulteriori rialzi dei tassi d’interesse da parte della Federal Reserve nel 2026, assegnando una probabilità del 75% a un solo rialzo di 25 punti base entro la fine dell’anno.

Bitcoin ha registrato una chiusura settimanale sotto un importante supporto locale, dopo che il Coinbase Premium Index ha raggiunto -0,14, il livello più basso dalla fine di giugno.

Le azioni asiatiche guidano il rimbalzo in vista dei risultati del settore tecnologico

Una settimana più leggera sul fronte dei dati macroeconomici statunitensi sposterà l’attenzione del mercato sui risultati societari, mentre le azioni rimbalzano dopo il sell-off della scorsa settimana. Questa settimana circa il 15% delle società dell’S&P 500 dovrebbe pubblicare i risultati del terzo trimestre, tra cui SpaceX martedì e Tesla e Meta mercoledì.

La performance dei titoli tecnologici resta sotto i riflettori dopo il forte calo della scorsa settimana, che è iniziato con i mercati sudcoreani. L’indice composito KOSPI ha perso il 2,8% il 12 ottobre, prima di scendere al minimo settimanale di 5.455 giovedì, portando temporaneamente le perdite da inizio settimana al 17%.

Grafico giornaliero dell’indice composito KOSPI. Fonte: Cointelegraph/TradingView

Il contagio si è diffuso ai mercati asiatici vicini prima che i titoli azionari statunitensi iniziassero a indebolirsi più avanti nella settimana. L’indice S&P 500 ha chiuso venerdì in calo del 2% rispetto alla settimana precedente.

Come all’inizio di agosto, i titoli tecnologici hanno subito una notevole pressione di vendita a causa dei timori sui piani di spesa per l’IA e sui relativi obblighi di debito. In Corea, la minaccia della concorrenza cinese nella produzione di semiconduttori ha aggravato la flessione.

Nel fine settimana, sui social media si sono diffuse avvertenze riguardo a un evento di «lunedì nero» sui mercati azionari globali. Il panico, coinciso con il 39º anniversario del crollo del Lunedì nero del 1987, sembrava fuori luogo: al momento della stesura, il KOSPI guadagnava l’1,8% e i futures sull’S&P 500 erano in rialzo dello 0,7%.

Grafico giornaliero dei futures sull’S&P 500. Fonte: Cointelegraph/TradingView

Commentando la disconnessione tra il sentimento pubblico e l’andamento del mercato, il commentatore di mercato The Kobeissi Letter ha suggerito che le azioni dovrebbero sovraperformare sulla base della domanda degli investitori. L’inflazione persistentemente elevata negli Stati Uniti e una crisi energetica globale hanno posizionato le azioni per un’impennata a fronte di eventuali segnali di miglioramento delle condizioni.

«Mentre la Rivoluzione dell’IA continua ad accelerare e molte azioni tecnologiche a grande capitalizzazione diventano più economiche sulla base degli utili prospettici, anche se i loro prezzi azionari aumentano. E, sullo sfondo, la domanda di possesso di asset è storicamente robusta», ha riassunto in un’analisi della scorsa settimana.

Kobeissi ha osservato che, sebbene i giganti tecnologici abbiano trainato la forza dell’S&P 500, l’80% delle azioni dell’indice viene scambiato ad almeno il 10% al di sotto dei massimi storici.

Le scommesse sui rialzi dei tassi della Fed si raffreddano nonostante il superamento delle previsioni sui dati sull’inflazione

In vista della prossima decisione della Federal Reserve sulle variazioni dei tassi d’interesse, prevista per il 28 ottobre, i mercati hanno ridimensionato le aspettative di un inasprimento della politica monetaria.

I dati del FedWatch Tool di CME Group mostrano una probabilità dell’85% che i tassi rimangano nell’attuale intervallo compreso tra il 3,75% e il 4,00% a ottobre. La riunione della Fed di dicembre, invece, presenta appena l’11% di probabilità di un’ulteriore pausa. I mercati vedono invece una probabilità del 75% di un rialzo di 25 punti base, mentre un movimento di 50 punti base raccoglie una probabilità del 13%.

Probabilità del tasso obiettivo della Fed (screenshot). Fonte: CME Group

In una discussione con la direttrice generale del Fondo monetario internazionale Kristalina Georgieva la scorsa settimana, il presidente della Fed Kevin Warsh ha evitato qualsiasi accenno a indicazioni prospettiche sulla politica monetaria, rafforzando un impegno assunto al simposio economico di Jackson Hole ad agosto.

«Non anticipo le riunioni. Non credo nel dire ora cosa potrei fare alle riunioni che ci restano in calendario quest’anno», ha detto.

I mercati, tuttavia, hanno interpretato la mancanza di informazioni come un segnale accomodante, puntando ancora di più sul fatto che la Fed aumenterà i tassi una sola volta prima del 2027.

Nel frattempo, adottando un tono prudente, la società di analisi di mercato Mosaic Asset Company ha ritenuto che l’andamento dell’inflazione costringerà la Fed a evitare di allentare la politica monetaria, mantenendo un vento contrario per le criptovalute e gli asset rischiosi.

«Sebbene gli investitori si aspettino che la Federal Reserve mantenga invariati i tassi nella prossima riunione, prevista per la fine di questo mese, un problema d’inflazione in peggioramento continuerà a favorire una politica monetaria più restrittiva», ha scritto in un’analisi di domenica.

Il dato di settembre dell’indice dei prezzi alla produzione (PPI) statunitense, pubblicato la scorsa settimana, ha mostrato l’impatto persistente della crisi in Medio Oriente sui prezzi dei carburanti. Il PPI ha registrato il suo maggiore aumento mensile da marzo 2022, pari all’1,7%.

«Metà dell’aumento di settembre dell’indice dei beni della domanda finale è riconducibile ai prezzi della benzina, che sono aumentati del 20,3%», ha riferito il Bureau of Labor Statistics.

I carburanti hanno inoltre rappresentato più della metà dell’aumento di settembre dell’indice dei prezzi al consumo (CPI), che ha superato le aspettative di 0,1 punti percentuali, raggiungendo il 3,7% su base annua.

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L’analisi del prezzo di BTC prevede ulteriori test del supporto a 80.000 dollari

L’andamento del prezzo di Bitcoin ha completato una chiusura settimanale al di sotto di una zona chiave di supporto d’interesse compresa tra 82.500 e 82.800 dollari.

La chiusura settimanale è avvenuta a 82.000 dollari, un movimento che il trader e analista crypto Rekt Capital ha avvertito potrebbe innescare in futuro ulteriori test del livello di 80.000 dollari.

«Una simile chiusura settimanale posizionerebbe Bitcoin per un potenziale nuovo test ribassista di circa 82.500 dollari, che diventerebbero una nuova resistenza. E se tale nuovo test ribassista avesse successo, potrebbe preparare il terreno per un calo sotto gli 80.000 dollari nelle prossime settimane», ha scritto nella sua analisi su X.

Grafico settimanale BTC/USD. Fonte: Cointelegraph/TradingView

In precedenza, Cointelegraph ha riferito che il massimo locale di settembre, vicino a 87.000 $, ospita ora molteplici componenti di resistenza, tra cui l’apertura annuale del 2026 e la sua media mobile semplice (SMA) a 20 mesi.

Nella sua più recente panoramica del mercato, la piattaforma di analisi on-chain CryptoQuant ha segnalato questo mese il riemergere della debole domanda degli investitori statunitensi come ostacolo al prezzo di BTC. Il Coinbase Premium Index, che misura la differenza di prezzo tra le coppie BTC/USDT di Coinbase e Binance, è sceso a -0,141 il 18 ottobre, raggiungendo il livello più basso dal 30 giugno.

«Questa lettura è particolarmente significativa. Se l’indice rimane in territorio negativo, potrebbe indicare una domanda insufficiente ad assorbire la pressione di vendita, aumentando potenzialmente la probabilità di una prosecuzione della correzione dei prezzi nel breve termine», ha commentato CryptoQuant.

Indice Premium di Coinbase. Fonte: CryptoQuant

La mancanza di domanda contrasta con il mantenimento da parte di BTC/USD dei guadagni realizzati dalla fine di giugno, dopo essere rimbalzato dai nuovi minimi pluriennali sotto i 58.000 $ il 1° luglio.

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