Il post di un Bitcoiner è diventato virale su X dopo che l’uomo ha affermato di aver utilizzato Claude, il chatbot AI di Anthropic, per recuperare cinque Bitcoin dal valore di circa 320.000 $, ai quali non riusciva ad accedere da oltre dieci anni.

In un’intervista con MTS mercoledì, l’utente pseudonimo di X Cprkrn ha dichiarato di aver creato password “davvero complicate” su blockchain.info e di averne dimenticata una delle tre dopo averla modificata diversi anni fa.

Nelle ultime otto settimane, Cprkrn ha dichiarato di aver usato l’AI per tentare di effettuare un brute force su “trilioni di password”, ma senza successo.

Poi, in un “ultimo disperato tentativo” all’inizio di questa settimana, Cprkrn ha raccontato di aver raccolto tutti i suoi vecchi quaderni universitari e un laptop che aveva utilizzato, inserendoli in Claude. Il chatbot lo avrebbe aiutato a recuperare una vecchia password e un file di backup cruciale del wallet corrispondente a quella password, consentendogli infine di accedere al wallet Bitcoin.

Fonte: Cprkrn

Secondo le stime dei report di settore, tra i 2,3 e i 4 milioni di Bitcoin (BTC) risultano inaccessibili, pari a circa l'11-19% dell'offerta totale della criptovaluta, a causa di seed phrase dimenticate o smarrite, monete bruciate o altri motivi. Esistono intere aziende specializzate nell'aiutare gli utenti crypto a recuperare le monete smarrite.

Come Cprkrn ha utilizzato Claude per recuperare i propri Bitcoin

La ricerca della seed phrase da parte di Cprkrn si è svolta nell’arco di otto settimane, con Claude che lo ha aiutato ad esaminare due Mac, due hard disk esterni, un’esportazione di Apple Notes, iCloud Mail, una casella Gmail e messaggi su X, per un totale di oltre 1 gigabyte di dati.

Uno di quei dispositivi era il suo computer universitario, sul quale Claude ha individuato un file di backup del wallet risalente al dicembre 2019.

Da lì, Cprkrn, con l’assistenza di Claude, è riuscito a decriptare il file utilizzando una password derivata da una frase mnemonica annotata in un quaderno, riuscendo così a trovare la seed phrase del wallet Bitcoin rimasto inattivo per anni.

Sebbene Cprkrn non abbia fornito prove dirette del fatto che Claude abbia esaminato i suoi dispositivi, ha condiviso un link al Bitcoin explorer di Blockchain.com che mostra come circa 5 Bitcoin siano stati trasferiti dall’indirizzo wallet “14VJy…ofuE6” attraverso cinque transazioni il 13 maggio.

Prima di quelle transazioni, i fondi erano rimasti inattivi dall’inizio del 2015.

Sono state provate oltre 3,5 trilioni di password prima di riuscirci

Il recupero è arrivato dopo che Claude aveva utilizzato senza successo BTCRecover — uno strumento open-source per il recupero delle seed phrase — e Python per testare circa 34 miliardi di password tramite brute force.

Claude ha inoltre utilizzato Hashcat, uno strumento per il recupero delle password, per testare altri 3.400 miliardi di password, anche in questo caso senza successo.

Secondo il riepilogo di Claude sugli sforzi di recupero, per condurre le ricerche e testare le password sono stati utilizzati appena 15 $ di capacità computazionale AI.

Fonte: Cprkrn

Nonostante il successo, alcuni membri della community crypto hanno affermato che Cprkrn avrebbe sopravvalutato il ruolo di Claude nel recupero dei Bitcoin, sostenendo che il chatbot si sarebbe limitato ad assisterlo nelle attività di ricerca e non avrebbe violato il wallet come suggerito da Cprkrn.

“Claude non ha fatto altro che cercare tra i suoi file”, ha dichiarato l’utente Reddit MeteorSwarmGallifrey nel subreddit dedicato alla tecnologia, aggiungendo che Claude non avrebbe fatto nulla di “rivoluzionario”.