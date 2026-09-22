Animoca Brands ha sospeso le trattative per la fusione inversa con Currenc, ma ha dichiarato di restare impegnata a perseguire una quotazione su una grande borsa.

Animoca Brands ha sospeso i piani per quotarsi in borsa attraverso una fusione inversa con Currenc Group, quotata sul Nasdaq.

Le parti hanno concordato di comune accordo la decisione dopo aver esaminato le condizioni di mercato e i tempi previsti per la conclusione dell’operazione, ha annunciato Animoca martedì.

Secondo l’operazione proposta, Currenc avrebbe acquisito Animoca, con gli azionisti di Animoca che avrebbero posseduto il 95% della società combinata quotata sul Nasdaq.

Animoca ha dichiarato che le società potrebbero riprendere le discussioni se le condizioni lo consentiranno.

«Mentre portiamo avanti i processi completi di revisione contabile necessari per soddisfare i rigorosi standard di conformità di una grande borsa pubblica, continueremo a perseguire le soluzioni migliori per una quotazione in borsa», ha dichiarato Yat Siu, presidente esecutivo di Animoca Brands.

Animoca Brands è una società di investimento e gaming con sede a Hong Kong, il cui portafoglio comprende The Sandbox, Moca Network e Open Campus. In precedenza era quotata sull’Australian Securities Exchange, ma è stata rimossa dalla borsa nel marzo 2020.

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