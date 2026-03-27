Una corte d'appello federale ha autorizzato le autorità dello Stato del Nevada ad applicare un'ordinanza restrittiva temporanea nei confronti di Kalshi, bloccando i suoi contratti relativi agli eventi sportivi.

Giovedì la Corte d'Appello del Nono Circuito ha respinto la richiesta d'urgenza presentata da Kalshi per sospendere il procedimento dinanzi al tribunale di primo grado; ciò significa che il caso torna al tribunale federale e consente alle autorità di regolamentazione del Nevada di intervenire.

L'avvocato specializzato in gioco d'azzardo Daniel Wallach ha affermato che un'ordinanza restrittiva temporanea (TRO) contro Kalshi sembra ormai imminente, aggiungendo che la società non potrà operare in Nevada per almeno 14 giorni, fino a quando non si terrà l'udienza per l'ingiunzione preliminare:

“Poiché secondo la legge del Nevada un’ordinanza restrittiva temporanea non è impugnabile, Kalshi sarebbe tenuto a lasciare lo Stato nel frattempo.”

A marzo, la Nevada Gaming Control Board ha inviato a Kalshi un'ingiunzione di cessazione delle attività in relazione alla sua offerta di contratti relativi a eventi sportivi, sostenendo che tali contratti costituiscono scommesse sportive senza licenza ai sensi della legge del Nevada.

Kalshi ha sostenuto in tribunale che i suoi contratti relativi agli eventi rientrano nella giurisdizione esclusiva della Commodity Futures Trading Commission a livello federale e che qualsiasi blocco di tali contratti le causerebbe un “danno imminente”.

Ordinanza della Corte d'appello degli Stati Uniti che respinge l'istanza d'urgenza presentata da Kalshi. Fonte: CourtListener



I mercati predittivi come Kalshi e Polymarket hanno registrato recentemente un'impennata, con volumi di scambi settimanali che ora superano costantemente i 2 miliardi di dollari, secondo Dune Analytics. Hanno inoltre attirato una maggiore attenzione da parte dei legislatori, preoccupati per l'insider trading e la manipolazione del mercato.

Le autorità di regolamentazione statali del Connecticut, di New York, del New Jersey e di altri stati hanno cercato a loro volta di intervenire sui contratti relativi agli eventi sportivi, con Kalshi e le piattaforme rivali di mercati predittivi Crypto.com, Polymarket e Coinbase coinvolte in battaglie legali con diversi stati.

Kalshi prevede conflitto tra tribunali

In una mozione presentata il 13 marzo, Kalshi ha sostenuto che consentire al Nevada di procedere con l'ordinanza restrittiva temporanea mentre il contenzioso federale è ancora pendente comporta un grave rischio di sentenze contrastanti.

Kalshi ha affermato che i tribunali potrebbero giungere a “una conclusione esattamente opposta” riguardo alla questione se la legge federale sulle materie prime prevalga sulle leggi statali sul gioco d’azzardo, aggiungendo che ciò potrebbe “creare un caos giurisdizionale”.