Secondo quanto riportato dal sito locale iProUP, le banche argentine starebbero testando l’infrastruttura dei token di deposito di JPMorgan per i flussi di lavoro di regolamento back-end, nonostante la banca centrale del Paese vieti ancora agli istituti di credito di offrire ai clienti la maggior parte dei servizi legati alle criptovalute.

Un gruppo di istituzioni finanziarie ha avviato una fase pilota con JPM Coin, un token di deposito progettato per uso istituzionale. Banco CMF è tra i partecipanti confermati e sta operando attraverso la sua unità aziendale QORP, lanciata di recente, nell’ambito del prodotto minimo funzionante (MVP) di JPMorgan, secondo quanto riportato nel articolo.

“Nella prima fase, le banche dovrebbero lavorare all’integrazione dei servizi disponibili per verificare i miglioramenti nei tempi di regolamento e nelle riconciliazioni interbancarie delle banche integrate”, avrebbe dichiarato al media Maximiliano Cohn, chief information officer di CMF.

I test vengono condotti senza movimentare fondi reali. Le transazioni vengono regolate attraverso i sistemi tradizionali, mentre la blockchain viene utilizzata per registrare e riconciliare le operazioni. Fonti del settore citate da iProUP suggeriscono che altri istituti di credito, tra cui Banco Galicia, BIND e Banco Comafi, stiano valutando di aderire al programma.

L'iniziativa arriva mentre il Banco Central de la República Argentina (BCRA), la banca centrale argentina, sta riesaminando una norma che impediva alle banche di offrire servizi legati alle criptovalute. Sebbene la restrizione rimanga in vigore, essa non impedisce alle istituzioni di utilizzare l'infrastruttura blockchain internamente.

Cointelegraph ha contattato il Banco CMF per un commento, ma non ha ricevuto risposta al momento della pubblicazione.

JPMorgan ha dichiarato nel novembre 2025 che JPM Coin era diventato disponibile per i clienti istituzionali a seguito di una prova di concetto sulla rete di livello 2 Base, sviluppata da Coinbase. A gennaio, la banca si è unita a Digital Asset per espandere JPM Coin sulla rete Canton.

Boom del mercato crypto in America Latina

L'America Latina si è affermata come una delle regioni con la crescita più rapida nel settore delle criptovalute, registrando un volume di transazioni pari a quasi 1,5 trilioni di dollari tra la metà del 2022 e la metà del 2025, con un picco di attività mensile di 87,7 miliardi di dollari nel dicembre 2024, secondo il rapporto “Geography of Crypto Report 2025” di Chainalysis.

Paesi LATAM all'avanguardia nel settore crypto. Fonte: Chainalysis

Secondo il rapporto, il Brasile ha dominato il mercato con un ampio margine, rappresentando quasi un terzo dell'attività regionale, seguito dall'Argentina e dal Messico.