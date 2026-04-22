Un giudice federale dell’Arizona ha temporaneamente impedito alle autorità statali di applicare le leggi sul gioco d’azzardo nei confronti di Kalshi, schierandosi dalla parte delle autorità di regolamentazione statunitensi in una controversia sempre più accesa su come debbano essere classificati i prodotti di trading basati su eventi.

In un'ordinanza emessa venerdì, il giudice Michael Liburdi della Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto dell'Arizona ha accolto la richiesta della Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e del governo federale di sospendere qualsiasi azione a livello statale diretta contro i contratti quotati sui mercati regolamentati dalla CFTC.

La sentenza verte sulla questione se i “contratti su eventi” di Kalshi rientrino nella legge federale sui derivati o nelle leggi statali sul gioco d'azzardo. Il mese scorso, le autorità dell'Arizona hanno cercato di procedere contro Kalshi in base alle norme locali sul gioco d'azzardo, ma mercoledì la CFTC ha chiesto un'ordinanza del tribunale per bloccare l'azione.

Il tribunale ha affermato che la CFTC probabilmente riuscirà a sostenere che tali contratti si qualificano come “swap” ai sensi del Commodity Exchange Act, collocandoli sotto la giurisdizione federale. La legge conferisce all'agenzia l'autorità esclusiva sugli swap negoziati su mercati contrattuali designati.

Tribunale sospende azione legale dell'Arizona contro Kalshi

In base alla decisione, ai funzionari dell'Arizona è temporaneamente vietato avviare o proseguire procedimenti civili o penali relativi ai contratti di Kalshi per eventi su piattaforme di scambio regolamentate.

L'ordinanza restrittiva rimarrà in vigore fino al 24 aprile, mentre il tribunale valuta se emettere un'ingiunzione preliminare di più lunga durata.

Volume nozionale di Kalshi. Fonte: Kalshidata

Il caso si inserisce in un dibattito più ampio sui mercati predittivi negli Stati Uniti, soprattutto alla luce del confronto tra autorità di regolamentazione e Stati sul fatto che tali prodotti siano da considerarsi strumenti finanziari o scommesse online. Il mese scorso, i legislatori dello Utah hanno inoltre approvato una legge che prende di mira Kalshi e Polymarket, la quale classifica le scommesse di tipo «proposition» sugli eventi di gioco come gioco d’azzardo, con l’obiettivo di vietare tali offerte nello Stato.

Giudice del Nevada proroga divieto nei confronti di Kalshi

La scorsa settimana, un giudice del Nevada ha prorogato il divieto che impedisce a Kalshi di offrire contratti legati a eventi sportivi nello Stato, schierandosi dalla parte delle autorità di regolamentazione secondo cui tali prodotti costituiscono una forma di gioco d’azzardo senza licenza.

Il tribunale ha ritenuto che le offerte della piattaforma siano molto simili alle tradizionali scommesse sportive. Il giudice ha affermato che non vi è alcuna differenza sostanziale tra piazzare una scommessa tramite un bookmaker e acquistare un contratto legato all’esito di un evento, concludendo che tale attività rientra nelle leggi sul gioco d’azzardo del Nevada.