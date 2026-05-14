La guerra in corso in Iran e la corsa al dominio del settore dell’intelligenza artificiale porteranno a una nuova stampa di moneta, che potrebbe favorire l’ecosistema crypto e spingere Bitcoin di nuovo verso il suo massimo storico quest’anno, secondo Arthur Hayes, chief investment officer del fondo di investimento crypto Maelstrom.

In un post pubblicato martedì su Substack, Hayes ha affermato che la competizione tra Stati Uniti e Cina per vincere la corsa all’AI ha spinto entrambi i Paesi a perseguire condizioni finanziarie più accomodanti e una maggiore emissione di valuta fiat, poiché la tecnologia è “direttamente collegata alla sicurezza nazionale”.

“La combinazione tra la volontà politica di vincere la corsa all’AI e la volontà economica di finanziare lo sviluppo con denaro stampato e prestiti bancari crea l’ambiente perfetto per le crypto”, ha dichiarato.

Fonte: Arthur Hayes

“Domani ci saranno molte più unità di valuta fiat rispetto a oggi, e il ritmo del cambiamento sta accelerando a causa del rapido aumento delle spese annue in CAPEX per l’AI e l’elettrificazione”, ha aggiunto Hayes.

Gran parte del settore crypto ha registrato nuovi massimi storici lo scorso anno, con la capitalizzazione di mercato che ha raggiunto i 4.280 miliardi di dollari a ottobre, secondo CoinMarketCap. Tuttavia, il mercato ha subito una flessione verso la fine dello scorso anno, e gli analisti discutono su quando si riprenderà completamente.

Bitcoin a 126.000 $ è una “conclusione scontata”

Hayes ha affermato che la guerra è inflazionistica e che il conflitto in Iran non fa eccezione. La spesa militare e la tendenza di altri Paesi a investire nelle infrastrutture nazionali, anziché in Treasury ed equity statunitensi, porteranno a un’ulteriore stampa di moneta.

A marzo aveva inoltre previsto che la Federal Reserve statunitense avrebbe potuto allentare la politica monetaria per contribuire a finanziare il conflitto del Paese con l’Iran e sostenere il mercato crypto.

“I politici sostengono questa stampa di moneta per necessità reali e percepite. È per questo che Bitcoin, dopo il 28 febbraio, sta sovraperformando gli altri principali asset di rischio, come oro e titoli tech statunitensi”, ha aggiunto Hayes.

Bitcoin è stato scambiato tra 79.467 e 82.496 $ negli ultimi sette giorni, secondo CoinGecko. Mercoledì veniva scambiato intorno agli 81.000 $, in rialzo di oltre il 31% rispetto al minimo del 6 febbraio di 62.822 $. L’oro veniva scambiato intorno ai 4.581 $ all’inizio di febbraio ed è salito a 4.710 $ nello stesso periodo, con un guadagno del 2%.

Arthur Hayes ha affermato che, da febbraio, Bitcoin sta registrando performance migliori rispetto ad altri importanti asset, come l'oro. Fonte: Substack

“Bitcoin ha toccato il minimo all’inizio di quest’anno a 60.000 $ e, con una spinta di trilioni di dollari e yuan ancora da immettere sul mercato alle sue spalle, la riconquista dei 126.000 $ è una conclusione scontata”, ha affermato Hayes.

“Mi aspetto che il rally si intensifichi e che gli hater si rintanino in un angolo, mentre la traiettoria rialzista del prezzo di Bitcoin diventerà esplosiva dopo il superamento dei 90.000 $, livello in cui molti venditori di call allo scoperto si affretteranno a coprirsi quando il loro strike verrà travolto.”