Secondo una nuova nota di ricerca di Bernstein, i miner di Bitcoin stanno emergendo come una componente importante della supply chain dell’infrastruttura AI, poiché controllano grandi quantità di capacità energetica e immobili destinati a data center, risorse sempre più difficili da ottenere.

Gli analisti Gautam Chhugani, Mahika Sapra, Sanskar Chindalia e Harsh Misra stimano che i miner di Bitcoin quotati in Borsa controllino oltre 27 gigawatt di capacità energetica pianificata e abbiano annunciato accordi legati all’AI per oltre 90 miliardi di dollari, relativi a 3,7 gigawatt, con hyperscaler, provider di servizi cloud di nuova generazione e produttori di chip.

Un research brief di RAND del 29 aprile ha affermato di prevedere che gli Stati Uniti aggiungeranno circa 82 GW di capacità netta disponibile entro il 2030.

Il portafoglio energetico previsto di 11 società pubbliche di mining Bitcoin. Fonte: Bernstein

Secondo Bernstein, l’accesso all’elettricità, più che ai chip, è diventato il principale collo di bottiglia per scalare i data center AI. I fornitori di servizi elettrici possono impiegare oltre quattro anni per approvare nuove connessioni alla rete, anche in Stati favorevoli ai data center come il Texas.

“Il tempo mediano di attesa per assicurarsi un GW di energia non è inferiore a circa 50 mesi negli Stati, e persino in Stati politicamente favorevoli come il Texas, la utility sta seguendo un processo di revisione a blocchi per gestire la coda di interconnessione e il carico di risorse”, hanno scritto gli analisti.

Il crescente scrutinio normativo e l’opposizione locale ai data center su larga scala stanno aggravando questi ritardi, offrendo un vantaggio ai miner di Bitcoin, poiché gestiscono già siti connessi alla rete e hanno esperienza nella gestione di strutture di calcolo ad alta densità.

Un cambiamento nell'economia del mining

Bernstein ha affermato che i miner di Bitcoin stanno diversificando sempre più verso l’infrastruttura AI, alla ricerca di nuove fonti di ricavi dopo l’halving del 2024, che ha ridotto le mining reward e messo sotto pressione i margini di profitto.

Il report ha dichiarato che diversi miner si sono spinti oltre il loro tradizionale focus sulla produzione di Bitcoin per sviluppare data center AI e strutture di high-performance computing.

Un esempio recente è Soluna Holdings, che ha riportato un aumento del 58% dei ricavi nel primo trimestre, trainato principalmente dalla sua attività di hosting per data center, mentre il mining crypto ha contribuito a una quota minore delle vendite totali.

Bernstein ha inoltre indicato IREN come uno dei principali esempi di questo cambiamento. La società ha affermato che IREN è ben posizionata per orientare gran parte del proprio business verso l’infrastruttura AI dopo gli accordi multimiliardari con Microsoft.

Secondo Bernstein, la partnership di IREN con Microsoft potrebbe cambiare radicalmente il suo modello di business. Fonte: Bernstein