CZ incontra altri funzionari governativi in Asia

Il fondatore di Binance, Changpeng Zhao, ha accettato di fornire consulenza al Kirghizistan su questioni relative a blockchain e criptovalute, al fine di rafforzare il governo e l'economia del Paese.

L'ex CEO di Binance, Changpeng “CZ” Zhao, inizierà a fornire consulenza alla Repubblica del Kirghizistan in materia di regolamentazione e tecnologia relative alla blockchain e alle criptovalute, dopo aver firmato un protocollo d'intesa con l'agenzia nazionale per gli investimenti esteri del Paese.

«Fornisco consulenza, sia a livello ufficiale che informale, ad alcuni governi in merito ai loro quadri normativi sulle criptovalute e alle soluzioni blockchain volte a migliorare l’efficienza amministrativa, estendendo l’uso della blockchain oltre il semplice trading», ha affermato l’imprenditore del settore delle criptovalute in un post pubblicato su X il 3 aprile, aggiungendo di ritenere questo lavoro «estremamente significativo».

Le sue osservazioni sono giunte in risposta a un precedente post su X del presidente del Kirghizistan Sadyr Zhaparov in cui annunciava che l’Agenzia Nazionale per gli Investimenti (NIA) del Kirghizistan aveva firmato un memorandum con CZ per fornire competenze tecniche e servizi di consulenza al Paese dell’Asia centrale.

La NIA è responsabile della promozione degli investimenti esteri e dell’assistenza alle aziende internazionali nell’individuazione di opportunità commerciali all’interno del Paese.

Fonte: Changpeng Zhao

«Questa collaborazione segna un passo importante verso il rafforzamento delle infrastrutture tecnologiche, l’implementazione di soluzioni innovative e la formazione di specialisti altamente qualificati nelle tecnologie blockchain, nella gestione degli asset virtuali e nella sicurezza informatica», ha affermato Zhaparov.

Il presidente del Kirghizistan ha aggiunto: «Tali iniziative sono fondamentali per la crescita sostenibile dell’economia e la sicurezza degli asset virtuali, generando in ultima analisi nuove opportunità per le imprese e la società nel suo complesso».

Il Kirghizistan, che nel 1993 ha ufficialmente cambiato il proprio nome da Repubblica del Kirghizistan a Repubblica Kirghisa, è un paese montuoso e senza sbocco sul mare.

È considerato particolarmente adatto alle operazioni di mining di criptovalute grazie alle sue abbondanti risorse energetiche rinnovabili, gran parte delle quali è sottoutilizzata.

Oltre il 30% dell’approvvigionamento energetico totale del Kirghizistan proviene da centrali idroelettriche, ma solo il 10% del potenziale idroelettrico del Paese è stato sviluppato, secondo un rapporto dell’Agenzia internazionale per l’energia.

CZ incontra altri funzionari governativi in Asia

Anche la Malesia ha recentemente richiesto la consulenza di CZ su questioni relative alle criptovalute, con il primo ministro Anwar Ibrahim che lo ha incontrato personalmente a gennaio.

CZ ha inoltre incontrato funzionari negli Emirati Arabi Uniti e nel Bhutan, paese che sta accumulando Bitcoin — tuttavia, non è chiaro quale sia stato il contenuto di tali incontri.

Le ultime iniziative di CZ arrivano a poco più di sei mesi dal suo rilascio dopo aver scontato una condanna a quattro mesi di reclusione negli Stati Uniti per aver violato diverse leggi antiriciclaggio.

Da quando è stato rilasciato, CZ ha effettuato investimenti in aziende operanti nel settore della tecnologia blockchain, dell’intelligenza artificiale e delle biotecnologie.

CZ ha inoltre recentemente donato 1.000 BNB — per un valore di quasi 600.000 dollari — a sostegno delle operazioni di soccorso post-terremoto in Thailandia e Myanmar, a seguito del disastro naturale verificatosi alla fine di aprile.