Binance e RedotPay si scontrano sul destino della causa legale a Singapore

Binance e RedotPay sono in disaccordo sul fatto che un procedimento a Singapore, legato alla loro controversia legale a Hong Kong del valore di quasi 473 milioni di dollari, stia volgendo al termine.

Martedì l’emittente di carte di pagamento in stablecoin ha dichiarato a Cointelegraph di aspettarsi che Binance interrompa il procedimento a Singapore a seguito di un’udienza prevista per il 7 agosto. “RedotPay chiederà al ricorrente il rimborso delle spese legali derivanti dall’abbandono della causa”, ha affermato un portavoce di RedotPay, aggiungendo che le parti cercheranno di raggiungere un accordo sulle spese.

Tuttavia, Binance ha dichiarato di non avere alcuna intenzione di rinunciare alle proprie richieste. «Le notizie secondo cui Binance ritirerebbe le proprie richieste a Singapore sono false», ha dichiarato un portavoce di Binance a Cointelegraph, aggiungendo che la società «non sta rinunciando alle proprie richieste e ne ha informato sia il tribunale che RedotPay».

Il disaccordo segna l’ultimo sviluppo in una più ampia controversia legale tra le società affiliate a Binance e RedotPay, che comprende un caso separato a Hong Kong in cui si chiedono quasi 473 milioni di dollari di risarcimento danni.

Il caso di Singapore fa parte di una più ampia battaglia legale

L’azione legale contro RedotPay, collegata a Binance, ha fatto notizia per la prima volta il 5 agosto, quando Bloomberg ha riportato che Nest Trading, DistributedTechnologies e Chaintecs Consulting Singapore avevano presentato un ricorso a Hong Kong contro i cofondatori di RedotPay.

I querelanti di Hong Kong sostengono che RedotPay abbia sottratto più di 470.000 utenti della Binance Card, consentendo l’utilizzo dei fondi di Binance Pay per ricaricare carte con stablecoin al di fuori dei termini previsti da un accordo commerciale. Hanno stimato i danni in 472,8 milioni di dollari, sulla base di un valore del cliente nel corso della vita (LTV) dichiarato pari a 925 dollari per utente.

Chaintecs ha inoltre avviato un procedimento correlato contro le affiliate di RedotPay a Singapore, dove era prevista un’udienza per il 7 agosto.

All’epoca, RedotPay respinse quelle che definì «accuse infondate» nei confronti della società e dei suoi cofondatori, dichiarando a Cointelegraph che si sarebbe difesa dalle accuse attraverso il procedimento legale.

RedotPay ha annunciato la sua partnership con Binance Pay nel dicembre 2023, consentendo agli utenti di Binance Pay di effettuare depositi diretti sulle carte RedotPay. Binance ha interrotto il supporto per l’integrazione a partire dal 3 aprile 2026, adducendo come motivo una revisione dei propri partner commerciali, mesi prima che la controversia legale diventasse di dominio pubblico.