Bitbank, uno dei maggiori crypto exchange del Giappone, ha avvertito gli utenti che le transazioni collegate a piattaforme di prediction market come Polymarket potrebbero comportare la sospensione degli account, a causa di potenziali conflitti con le leggi sul gioco d’azzardo del Paese.

In un avviso pubblicato lunedì, Bitbank ha dichiarato che potrebbe imporre restrizioni agli account che effettuano depositi o prelievi collegati a servizi di prediction market.

L’avvertimento evidenzia l’incertezza regolatoria che circonda i prediction market in Giappone, dove le leggi locali sul gioco d’azzardo potrebbero complicare l’interesse precedentemente espresso da Polymarket a espandersi nel Paese.

Bitbank avverte che saranno applicate restrizioni generalizzate agli account

Bitbank ha dichiarato che gli utenti i cui conti sono stati sospesi perderanno un'ampia gamma di servizi, tra cui l'accesso al proprio conto, i depositi e i prelievi, nonché il trading crypto.

“Non saremo responsabili per eventuali danni subiti dai nostri clienti a seguito delle misure di sospensione dei conti”, ha aggiunto l'exchange.

Fonte: Bitbank (tradotto da Google)

L'annuncio esortava i clienti a prestare attenzione nell'utilizzo di servizi esterni ed a evitare di essere coinvolti in attività criminali o controversie legali.

Bitbank non ha citato alcuna misura normativa specifica né direttiva governativa alla base dell'avviso. Ha affermato che le piattaforme di prediction market che consentono agli utenti di scommettere sui risultati elettorali, sugli esiti sportivi e su altri eventi futuri potrebbero essere considerate gioco d'azzardo ai sensi della legge giapponese, qualora fossero utilizzate a scopo di lucro.

Cointelegraph ha chiesto a Bitbank cosa avesse motivato l'avviso, ma al momento della pubblicazione non aveva ricevuto alcuna risposta.

Sorgono interrogativi mentre Polymarket punta all'espansione

L'annuncio di Bitbank giunge in un momento in cui i prediction market sono oggetto di crescente attenzione a livello globale, con i regolatori di diverse giurisdizioni che stanno intervenendo contro Polymarket e Kalshi a causa di preoccupazioni relative al gioco d'azzardo.

Polymarket include attualmente il Giappone tra le 35 giurisdizioni soggette a restrizioni nella propria politica di accesso. A maggio l'azienda aveva segnalato che stava valutando un'espansione in Giappone, sollevando interrogativi su come intenda gestire eventuali conflitti con le leggi locali in materia di gioco d'azzardo.

Fonte: Bitbank

Il Giappone non ha emanato linee guida ufficiali specifiche sui prediction market, ma l'avvertimento di Bitbank indica che almeno alcune società del settore crypto stanno adottando un approccio più cauto nei confronti dei servizi che potrebbero essere classificati come gioco d'azzardo.