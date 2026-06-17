Sorgono interrogativi mentre Polymarket punta all'espansione

Fonte: Bitbank (tradotto da Google)
L'annuncio esortava i clienti a prestare attenzione nell'utilizzo di servizi esterni ed a evitare di essere coinvolti in attività criminali o controversie legali.
Bitbank non ha citato alcuna misura normativa specifica né direttiva governativa alla base dell'avviso. Ha affermato che le piattaforme di prediction market che consentono agli utenti di scommettere sui risultati elettorali, sugli esiti sportivi e su altri eventi futuri potrebbero essere considerate gioco d'azzardo ai sensi della legge giapponese, qualora fossero utilizzate a scopo di lucro.
Cointelegraph ha chiesto a Bitbank cosa avesse motivato l'avviso, ma al momento della pubblicazione non aveva ricevuto alcuna risposta.
L'annuncio di Bitbank giunge in un momento in cui i prediction market sono oggetto di crescente attenzione a livello globale, con i regolatori di diverse giurisdizioni che stanno intervenendo contro Polymarket e Kalshi a causa di preoccupazioni relative al gioco d'azzardo.
Polymarket include attualmente il Giappone tra le 35 giurisdizioni soggette a restrizioni nella propria politica di accesso. A maggio l'azienda aveva segnalato che stava valutando un'espansione in Giappone, sollevando interrogativi su come intenda gestire eventuali conflitti con le leggi locali in materia di gioco d'azzardo.
Fonte: Bitbank
Il Giappone non ha emanato linee guida ufficiali specifiche sui prediction market, ma l'avvertimento di Bitbank indica che almeno alcune società del settore crypto stanno adottando un approccio più cauto nei confronti dei servizi che potrebbero essere classificati come gioco d'azzardo.
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