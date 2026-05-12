Bitcoin potrebbe aver già toccato il bottom vicino ai 60.000 $ all’inizio di febbraio ed evitare nuovi minimi quest’anno, secondo un analista crypto, nonostante le aspettative di un’ulteriore fase ribassista.

“Le decine di segnali di bottom sono apparsi in sincronia solo sui minimi. Non lampeggiavano nel mezzo. Eppure sono apparsi tutti nel primo trimestre 2026 a 60.000 $”, ha dichiarato Matthew Hyland in un post pubblicato su X. Hyland non ha specificato nel post tutti gli indicatori, ma ha sostenuto che la loro comparsa simultanea distingua il minimo di febbraio da un movimento tipico di bear market di metà ciclo.

“Confrontare l’attuale price action con quella di un bear market intermedio presenta evidenti criticità, perché i segnali di bottom non comparivano nel mezzo; comparivano sui minimi”, ha affermato Hyland, indicando i movimenti del grafico nei cicli precedenti.

Fonte: Matthew Hyland

Gli analisti sono divisi sul fatto che i 60.000 $ rappresentino il minimo

Di recente, gli analisti di Bitcoin (BTC) si sono divisi sulla possibilità che l’asset abbia già toccato il fondo a febbraio o che possa ancora registrare ulteriori ribassi in questo ciclo.

A marzo, il trader veterano Peter Brandt ha affermato che i 60.000 $ potrebbero non rappresentare il livello più basso del 2026, prevedendo che Bitcoin potrebbe ritestare quella soglia o persino scendere “leggermente più in basso” a settembre o ottobre di quest’anno.

L’analista Bitcoin Willy Woo ha scritto in un post su X del 17 marzo che, dal punto di vista della liquidità, Bitcoin è circa a un terzo del percorso “attraverso il bear market”.

Più di recente, in un post su X pubblicato venerdì, il fondatore di MN Trading Capital Michael van de Poppe ha indicato un pattern in formazione sul grafico dello short-to-long-term realized value ratio di Bitcoin, sostenendo che BTC si sta avvicinando alla fine della fase ribassista.

“I livelli sono stati raggiunti di nuovo, il che mostra che siamo alla fine del bear market, non all’inizio”, ha dichiarato van de Poppe.

Bitcoin (BTC) analysts have recently been divided over whether the asset already bottomed in February or if it still has further downside in this cycle.

Fonte: Michael van de Poppe

Di recente Bitcoin ha raggiunto il prezzo più alto degli ultimi tre mesi

Bitcoin ha raggiunto gli 82.499 $ mercoledì, il prezzo più alto dal 31 gennaio. Al momento della pubblicazione, Bitcoin viene scambiato a 80.646 $, circa il 32,74% sopra il livello dei 60.000 $ raggiunto a febbraio, secondo CoinMarketCap.

L’analista Bitcoin Kyle Chasse ha evidenziato l’aumento del prezzo in un post pubblicato giovedì su X, affermando di aspettarsi ulteriori rialzi nel breve termine.

“82.000 $ questa settimana. In rialzo del 5% in cinque giorni. La normativa crypto sta avanzando al Congresso. I colloqui di pace con l’Iran stanno riducendo la pressione risk-off”, ha dichiarato Chasse.

“I tecnici sono puliti. Medie mobili impilate in modo rialzista. Short sotto squeeze”, ha affermato Chasse, aggiungendo che il “prossimo muro” è a 85.000 $.

“Sopra quel livello, il percorso verso i 100.000 $ si riapre”, ha dichiarato Chasse.