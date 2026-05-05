Lunedì Bitcoin ha superato gli 80.000 $, registrando un aumento del 2,7% nell’arco di tre ore all’apertura dei mercati azionari asiatici e raggiungendo il prezzo più alto dal 31 gennaio 2026.

Il rialzo di Bitcoin è iniziato all'1:25 UTC, passando da 78.415 a 80.000 $ in circa 75 minuti, per poi salire a 80.515 $ alle 4:20 UTC, secondo i dati di TradingView.

Il prezzo di Bitcoin su Coinbase lunedì. Fonte: TradingView

Il rally ha coinciso con un rialzo del 2,3% dell’MSCI AC Asia Index, salito a 245,2 lunedì mattina, superando il precedente massimo di 243,6 registrato il 22 febbraio, circa una settimana prima dell’inizio della guerra tra Stati Uniti e Iran.

Un aumento dell’MSCI AC Asia Index all’inizio della settimana riflette generalmente un sentiment globale positivo verso il rischio in risposta agli sviluppi del fine settimana, anche se non significa necessariamente che le azioni statunitensi seguiranno lo stesso andamento.

Anche Ether (ETH), XRP (XRP) e BNB (BNB) hanno registrato un rally, con rialzi rispettivamente del 3,9%, 2,4% e 3,3% nelle ultime 24 ore al momento della stesura.

L’aumento dei prezzi arriva inoltre mentre lo slancio crypto continua a crescere a Washington, dove esponenti del settore bancario e dell’industria crypto hanno raggiunto un compromesso sulle disposizioni relative ai rendimenti delle stablecoin nel CLARITY Act, con un markup al Senato atteso questo mese.

Anche gli exchange-traded fund Bitcoin spot con sede negli Stati Uniti hanno registrato afflussi netti in 11 degli ultimi 14 giorni di trading, indicando che la domanda istituzionale rimane solida.

Gli afflussi di venerdì, pari a 629,8 milioni di dollari, hanno inoltre segnato la giornata migliore per il settore degli ETF Bitcoin statunitensi nelle ultime due settimane.

Bitcoin in rialzo di quasi il 30% rispetto al minimo del 2026

La risalita di Bitcoin verso gli 80.000 $ segna una ripresa di quasi il 30% dal minimo del 2026, pari a circa 62.000 $, raggiunto il 5 febbraio, mentre diversi osservatori del settore hanno affermato che esiste un percorso per Bitcoin verso i 100.000 $.

Tra questi c’è Michael van de Poppe, fondatore di MN Trading Capital, che venerdì ha dichiarato che Bitcoin non ha bisogno di una nuova narrativa per tornare alla soglia dei 100.000 $:

“Non serve una narrativa per spingere il prezzo al rialzo”, ha affermato, aggiungendo che, man mano che il prezzo sale, “la narrativa si creerà da sola”.

L’industria crypto sta osservando anche la Bitcoin Reserve degli Stati Uniti, dopo che Patrick Witt, crypto adviser della Casa Bianca, ha dichiarato la scorsa settimana alla Bitcoin Conference di Las Vegas che un “grande annuncio” sulla riserva Bitcoin del presidente Donald Trump arriverà nelle prossime settimane.