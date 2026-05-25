La recente serie di deflussi dagli ETF Bitcoin spot con sede negli Stati Uniti, per un totale di oltre 1 miliardo di dollari nell’ultima settimana di contrattazioni, suggerisce una potenziale opportunità di acquisto per la più grande criptovaluta al mondo, secondo la piattaforma di sentiment crypto Santiment.

“Gli analisti di Santiment interpretano questi flussi come un controindicatore, poiché gli ETF riflettono in modo sproporzionato la convinzione degli investitori retail piuttosto che il posizionamento degli smart money”, ha dichiarato Santiment in un report pubblicato venerdì.

Santiment ha affermato che gli investitori retail stavano perdendo la pazienza dopo che Bitcoin (BTC) non è riuscito a mantenersi sopra gli 80.000 $ a maggio. Bitcoin viene scambiato a 76.410 $ al momento della pubblicazione, dopo aver raggiunto un massimo di 79.052 $ il 16 maggio, secondo CoinMarketCap.

Il punto di vista di Santiment è in contrasto con l'opinione prevalente nel settore crypto

La visione contrasta con la narrativa prevalente nel mercato crypto, dove i deflussi consecutivi dagli ETF Bitcoin spot sono spesso interpretati come un segnale ribassista e un segno di indebolimento della fiducia degli investitori retail che potrebbe preannunciare un ulteriore calo. Tuttavia, secondo Santiment, i recenti deflussi assomigliano piuttosto a un salutare riassestamento del mercato.

Bitcoin ha registrato un calo del 4,44% negli ultimi 30 giorni. Fonte:: CoinMarketCap

“I deflussi prolungati dagli ETF sono stati storicamente associati a condizioni favorevoli a un accumulo graduale piuttosto che al panico”, ha affermato Santiment.

Gli ETF Bitcoin spot hanno registrato deflussi nelle ultime sei sessioni di negoziazione; secondo i dati di Farside, negli ultimi cinque giorni gli 11 fondi hanno registrato deflussi netti complessivi pari a 1,26 miliardi di dollari.

Gli ETF Bitcoin stanno per superare il record storico di afflussi

Alcuni analisti prevedono che il trend di deflussi dagli ETF Bitcoin spot possa invertirsi nel breve termine.

L’analista ETF James Seyffart ha dichiarato nel podcast di Michael van de Poppe, “New Era Finance”, pubblicato venerdì su YouTube, che gli ETF su Bitcoin hanno ormai recuperato gran parte dei 9 miliardi di dollari in deflussi registrati tra ottobre e febbraio.

“Attualmente siamo intorno ai 60 miliardi di dollari in afflussi dal lancio degli ETF. Quindi siamo quasi al precedente picco storico”, ha affermato Seyffart.

“Penso che lo supereremo. E ci sono moltissimi altri ETF in arrivo sul mercato”, ha aggiunto.