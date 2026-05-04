Le società di mining quotate in borsa stanno registrando forti rialzi nel 2026, nonostante il mercato crypto in generale continui a trovarsi sotto pressione.

Dieci dei principali titoli di mining quotati in borsa sono in territorio positivo da inizio anno, con rialzi che vanno dal 5% all'85% circa, secondo i dati di Bitcoinminingstock.io.

I principali titoli legati al mining Bitcoin per capitalizzazione di mercato. Fonte Bitcoinminingstock.io

TeraWulf guida il gruppo con guadagni di circa l’85%, seguita da Hut 8 con un rialzo di circa il 67% e da Riot Platforms con un aumento intorno al 46%.

Anche altri importanti miner hanno registrato forti guadagni, tra cui Core Scientific, in rialzo di circa il 40%, e Applied Digital, salita di circa il 37% da inizio anno.

Nella parte bassa della classifica, Bitdeer Technologies è in rialzo di circa il 5%, risultando il titolo con la performance più debole tra i primi 10. Al di fuori di questo gruppo, American Bitcoin, società di mining e tesoreria Bitcoin legata a Trump, creata da Hut 8 e sostenuta da Eric Trump e Donald Trump Jr., è in calo di circa il 29%.

Il movimento arriva nonostante Bitcoin (BTC) resti in calo di circa il 20% da inizio anno, anche dopo aver guadagnato circa il 17% negli ultimi 30 giorni.

Fonte: CoinGecko

I principali crypto miner entrano nel mondo delle infrastrutture AI

I guadagni arrivano mentre molte delle più grandi società di mining si spingono sempre più nel settore dell’intelligenza artificiale e dell’high-performance computing (HPC).

Giovedì Riot Platforms ha riportato ricavi per 167,2 milioni di dollari nel primo trimestre del 2026, con la divisione data center che ha contribuito per 33,2 milioni di dollari, aiutando a compensare il calo dei ricavi derivanti dall’attività core di mining. Il CEO Jason Les ha definito il trimestre un “punto di svolta”, mentre la società si trasformava in un operatore di data center capace di generare ricavi.

Anche Core Scientific sta ampliando la propria infrastruttura, con piani per sviluppare un sito in Texas in un campus di data center focalizzato sull’AI, con una capacità fino a 1,5 gigawatt, di cui circa 1 GW disponibile per il leasing. La società ha dichiarato che circa 300 megawatt attualmente utilizzati per il mining Bitcoin nel sito saranno riconvertiti per attività di data center.

A febbraio, HIVE Digital Technologies ha registrato un aumento del 219% su base annua dei ricavi trimestrali grazie all’espansione delle proprie attività nel settore AI e dell’high-performance computing, oltre ad aver siglato un contratto da 30 milioni di dollari per l’implementazione di GPU Nvidia destinate ai clienti enterprise del cloud AI. Nello stesso mese, MARA Holdings ha acquisito una partecipazione del 64% nella società francese Exaion, specializzata in data center per AI.

Un report di Bernstein della scorsa settimana ha indicato che IREN Limited, la più grande società di mining quotata in borsa per capitalizzazione di mercato, potrebbe alla fine “accantonare” le proprie operazioni di mining Bitcoin, mentre riconverte i siti per carichi di lavoro basati su GPU.