Secondo la società di analisi crypto CryptoQuant, Bitcoin potrebbe prepararsi a un calo plurimensile del prezzo, dopo un rally ad aprile guidato principalmente dai trader di futures mentre la domanda spot diminuiva.

Bitcoin ha guadagnato circa il 20% ad aprile, passando da 66.000 $ a un picco di 79.000 $ in un rally “interamente guidato dalla crescita della domanda di futures perpetui”, ha dichiarato CryptoQuant in un report pubblicato giovedì.

Nel frattempo, la domanda spot di Bitcoin si è contratta durante tutto il rally, “indicando che il compratore marginale del mercato era speculativo, non fondamentale”, ha affermato.

“La divergenza tra l’aumento del prezzo e la contrazione della domanda spot è uno dei segnali on-chain più chiari del fatto che i rialzi di prezzo siano speculativi piuttosto che strutturali”, ha aggiunto CryptoQuant.

Al momento della stesura, Bitcoin viene scambiato intorno ai 78.000 $, in rialzo del 2,1% nelle ultime 24 ore. CryptoQuant ha affermato che la correzione di Bitcoin dai 79.000 $ del mese scorso è coerente con i rally guidati esclusivamente da una forte domanda sui futures.

L’attuale domanda di Bitcoin rispecchia uno schema osservato all’inizio del bear market del 2022, quando la domanda di futures è aumentata mentre quella spot è diminuita, una configurazione che “alla fine ha preceduto un calo sostenuto del prezzo ”.

Fonte: CryptoQuant

“La storia suggerisce che questa configurazione comporta un rischio ribassista significativo, mentre Bitcoin resta in un regime di bear market”, ha affermato CryptoQuant.

Il report è in contrasto con una nota pubblicata martedì da Matt Hougan, chief investment officer di Bitwise, secondo cui la società di tesoreria Bitcoin Strategy è stata il “singolo fattore più importante” nel recente rally di Bitcoin.

“Ci sono stati diversi fattori alla base del recente rally, tra cui i forti acquisti da parte degli ETF [exchange-traded fund], pari a 3,8 miliardi di dollari dal 1° marzo, e la ripresa degli acquisti da parte degli holder a lungo termine. Ma Strategy è stata il singolo fattore più importante”, ha sostenuto Hougan.

CryptoQuant ha aggiunto che il suo Bull Score Index, che analizza l’attività di mercato e della rete per misurare il sentiment su una scala di 100, è sceso da 50 a 40 ad aprile, nonostante l’aumento del prezzo.

“Il ritorno del Bull Score a 40 indica che le condizioni stanno diventando ‘ribassiste’ e colloca il mercato nella stessa fascia che storicamente ha preceduto un proseguimento della debolezza del prezzo”, ha affermato CryptoQuant.