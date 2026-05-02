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Jesse Coghlan
Scritto da Jesse Coghlan,Redattore
Felix Ng
Revisionato da Felix Ng,Redattore

Bitcoin rischia un calo prolungato dopo il rally di aprile guidato dai futures

I futures hanno spinto al rialzo Bitcoin ad aprile mentre la domanda spot diminuiva, una dinamica che, secondo CryptoQuant, ha storicamente preceduto cali prolungati del prezzo

Bitcoin rischia un calo prolungato dopo il rally di aprile guidato dai futures
Notizie

Secondo la società di analisi crypto CryptoQuant, Bitcoin potrebbe prepararsi a un calo plurimensile del prezzo, dopo un rally ad aprile guidato principalmente dai trader di futures mentre la domanda spot diminuiva.

Bitcoin ha guadagnato circa il 20% ad aprile, passando da 66.000 $ a un picco di 79.000 $ in un rally “interamente guidato dalla crescita della domanda di futures perpetui”, ha dichiarato CryptoQuant in un report pubblicato giovedì.

Nel frattempo, la domanda spot di Bitcoin si è contratta durante tutto il rally, “indicando che il compratore marginale del mercato era speculativo, non fondamentale”, ha affermato.

“La divergenza tra l’aumento del prezzo e la contrazione della domanda spot è uno dei segnali on-chain più chiari del fatto che i rialzi di prezzo siano speculativi piuttosto che strutturali”, ha aggiunto CryptoQuant.

Al momento della stesura, Bitcoin viene scambiato intorno ai 78.000 $, in rialzo del 2,1% nelle ultime 24 ore. CryptoQuant ha affermato che la correzione di Bitcoin dai 79.000 $ del mese scorso è coerente con i rally guidati esclusivamente da una forte domanda sui futures.

L’attuale domanda di Bitcoin rispecchia uno schema osservato all’inizio del bear market del 2022, quando la domanda di futures è aumentata mentre quella spot è diminuita, una configurazione che “alla fine ha preceduto un calo sostenuto del prezzo ”.

Fonte: CryptoQuant

“La storia suggerisce che questa configurazione comporta un rischio ribassista significativo, mentre Bitcoin resta in un regime di bear market”, ha affermato CryptoQuant.

Il report è in contrasto con una nota pubblicata martedì da Matt Hougan, chief investment officer di Bitwise, secondo cui la società di tesoreria Bitcoin Strategy è stata il “singolo fattore più importante” nel recente rally di Bitcoin.

“Ci sono stati diversi fattori alla base del recente rally, tra cui i forti acquisti da parte degli ETF [exchange-traded fund], pari a 3,8 miliardi di dollari dal 1° marzo, e la ripresa degli acquisti da parte degli holder a lungo termine. Ma Strategy è stata il singolo fattore più importante”, ha sostenuto Hougan.

CryptoQuant ha aggiunto che il suo Bull Score Index, che analizza l’attività di mercato e della rete per misurare il sentiment su una scala di 100, è sceso da 50 a 40 ad aprile, nonostante l’aumento del prezzo.

“Il ritorno del Bull Score a 40 indica che le condizioni stanno diventando ‘ribassiste’ e colloca il mercato nella stessa fascia che storicamente ha preceduto un proseguimento della debolezza del prezzo”, ha affermato CryptoQuant.

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