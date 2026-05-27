Bitcoin sta scivolando in un contesto ad alto rischio a causa delle continue vendite istituzionali, provenienti principalmente dagli ETF spot statunitensi, secondo la piattaforma di analisi crypto Swissblock.

Martedì Swissblock ha dichiarato che il suo Risk Index su Bitcoin si attestava a un punteggio di rischio elevato pari a 33 su 100, aggiungendo che “ogni volta che il Risk Index segnala che la pressione di vendita sta schiacciando il mercato, alla base c'è una distribuzione istituzionale”

Il Risk Index proprietario della piattaforma è stato sviluppato per misurare il livello complessivo di rischio nel mercato Bitcoin, valutando l’equilibrio relativo tra pressione di vendita e pressione di acquisto, aiutando così a determinare quanto sia attualmente “rischioso” acquistare o detenere BTC.

Dopo una forte accumulazione a marzo e aprile, maggio è tornato in fase di distribuzione, e il Risk Index si sta ora “muovendo in territorio ad alto rischio mentre i flussi degli ETF si deteriorano contemporaneamente”, ha affermato Swissblock.

La piattaforma ha aggiunto che la domanda di ETF Bitcoin spot non sta più assorbendo efficacemente la pressione di vendita e che, in assenza di un forte sostegno da parte degli ETF, “il risk index potrebbe continuare a salire rapidamente”.

Il risk index di Bitcoin accelera con l'aumento dei deflussi dagli ETF. Fonte: Swissblock

Lunedì, il provider di analisi on-chain Glassnode ha riportato che gli ETF Bitcoin statunitensi hanno registrato deflussi netti in quasi ogni giorno di contrattazione dal 7 maggio, mostrando “un persistente segnale di vendita istituzionale ormai in corso da oltre due settimane”.

“Questo deflusso costante continua ad aggiungersi al lato dell’offerta senza una compensazione visibile dal lato della domanda”, ha dichiarato.

Jeff Ko, chief analyst di CoinEx, ha dichiarato martedì a Cointelegraph che il mercato crypto più ampio “rimane in una fase di attesa”.

“Gli ETF spot hanno registrato deflussi per oltre 2 miliardi di dollari nelle ultime due settimane, evidenziando che la propensione al rischio degli investitori istituzionali rimane ancora piuttosto cauta”, ha aggiunto.

Bitcoin in calo mentre gli Stati Uniti attaccano l'Iran

Il rischio è aumentato ulteriormente martedì mattina, in seguito a diverse notizie secondo cui gli Stati Uniti avrebbero lanciato nuovi attacchi contro l’Iran, nonostante i due Paesi avessero recentemente compiuto progressi verso un accordo di pace.

Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha dichiarato che gli attacchi, mirati a siti missilistici iraniani e a imbarcazioni che tentavano di piazzare mine, sono stati condotti per “autodifesa” e per proteggere le truppe statunitensi dalle minacce poste dalle forze iraniane.

Bitcoin ha reagito con un calo dell’1%, scendendo da oltre 77.000 $ a poco meno di 76.500 $ su Coinbase, secondo TradingView, ma è rimasto all’interno di un range ristretto per quasi quattro mesi.

Ko ha affermato che, “nonostante l’ultima operazione di ‘autodifesa’ di Washington, la reazione del mercato nel brevissimo termine potrebbe ancora propendere per il risk-on, in particolare perché gli investitori sembrano guardare oltre il rumore geopolitico e concentrarsi sulla possibilità di un accordo di pace tra Stati Uniti e Iran”.